Manuel Neuer se retira por segunda vez

A sus 40 años, el legendario portero, Manuel Neuer decidió colgar los guantes de la selección nacional por segunda vez, tras la inesperada eliminación del equipo en el Mundial 2026. Manuel Neuer no es solo un portero; es un símbolo de excelencia en el futbol moderno. Desde su debut con la selección alemana en 2009, Neuer ha dejado una huella imborrable en el deporte. Su participación en la Copa del Mundo de 2014 fue especialmente memorable, ya que formó parte del equipo que se coronó campeón en Brasil. Con su estilo de juego arriesgado, redefinió el rol del portero, convirtiéndose en un “libero” moderno que no sólo defendía su arco, sino que también participaba activamente en la construcción del juego desde el fondo.

El Dato: el primer juego de Manuel Neuer con Alemania ocurrió el 2 de junio de 2009 en un 7-2 sobre Emiratos Árabes, en un amistoso.

A lo largo de su carrera, Neuer acumula numerosos trofeos y distinciones, incluyendo múltiples títulos de la Bundesliga y la UEFA Champions League con el Bayern Múnich. Sin embargo, su legado trasciende los trofeos; su capacidad para inspirar a sus compañeros y su dedicación al deporte lo han convertido en un referente tanto dentro como fuera del campo.

Después de anunciar su retiro tras la Eurocopa 2024, muchos creían que el capítulo de Neuer en la selección nacional había llegado a su fin. Sin embargo, las circunstancias lo llevaron de regreso a la convocatoria del equipo justo antes del Mundial. La presión sobre el equipo alemán, que había enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, llevó a los directivos a convencer a Neuer de que regresara al equipo. Esta decisión fue recibida con entusiasmo por parte de aficionados y expertos, quienes veían en él una oportunidad para recuperar el orgullo perdido del futbol alemán.

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20 años hace que el alemán debutó

A pesar de las reiteradas negativas tanto del jugador como del seleccionador, Julian Nagelsmann, las especulaciones sobre su regreso nunca cesaron. Finalmente, Nagelsmann incluyó a Neuer en la lista de convocados para el Mundial, designándolo como el portero titular del equipo, lo que relegó a Oliver Baumann, el arquero del Hoffenheim, a un segundo plano.

El Mundial, sin embargo, no fue el escenario de gloria que habían imaginado. En un partido de eliminación directa, el equipo se enfrentó a Paraguay, un rival que había mostrado un rendimiento sólido a lo largo del torneo. La tensión se palpaba en el aire y, a pesar de que culminó en empate 1-1 tras la prórroga, la tanda desde los 11 pasos sería la que decidiría el destino. Neuer logró atajar uno, pero no fue suficiente; tres de sus compañeros fallaron sus disparos, llevando a Alemania a una dolorosa eliminación.

La sensación de fracaso era palpable en las palabras de Neuer. Al ser consultado sobre su futuro, simplemente respondió “Sí” al canal Sportschau, confirmando que ésta sería su última actuación con la selección. “No. Es muy triste terminar así”, manifestó en una entrevista con Magenta TV. Estas palabras resonaron en todo el país, simbolizando no sólo la tristeza de un jugador, sino la de una nación entera que había visto caer a su equipo en un torneo que prometía ser diferente.

Manuel Neuer se retira dejando atrás una carrera llena de logros. Con 128 partidos defendiendo la camiseta de Alemania, se convierte en uno de los porteros más destacados en la historia del futbol.

La salida de Neuer marca el fin de una época dorada en la selección alemana. Era el único remanente del equipo que ganó el Mundial en la edición de Brasil 2014, un recordatorio de los tiempos de éxito del balompié teutón.

Su partida abre la puerta a una nueva generación de futbolistas que deberán asumir la responsabilidad de llevar el legado de su país hacia el futuro, en busca de recuperar protagonismo.