Colombia vs. Ghana: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026

Kansas City recibirá un duelo inédito entre Colombia y Ghana en la historia de las Copas del Mundo.

La ronda de eliminación directa del Mundial 2026 continúa con un atractivo choque entre Colombia y Ghana, dos selecciones que llegan con objetivos muy distintos, pero con el mismo premio en juego: un boleto a los octavos de final.

La selección de Colombia avanzó como líder del Grupo K, luego de cerrar la fase de grupos invicta con siete de nueve puntos posibles, rendimiento que le permitió terminar en la cima de su sector. Del otro lado aparece Ghana, que consiguió su clasificación demostrando ser una escuadra competitiva, intensa en los duelos y con argumentos suficientes para complicar a cualquier adversario.

¿Dónde ver EN VIVO el Colombia vs Ghana del Mundial 2026?

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026.

Estadio: Estadio Kansas City

Horario: 19:30 horas (Tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Colombia busca confirmar su candidatura

Aunque el reto eliminatorio aumenta la presión, la calidad de jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias mantiene a los sudamericanos con una enorme ilusión de avanzar. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró solidez defensiva ante Portugal y un gran equilibrio que lo coloca con plena confianza para encarar este exigente desafío.

Por su parte, Ghana llega dispuesta a plantar cara con su característico despliegue físico y velocidad para atacar los espacios. Los africanos, comandados desde el banquillo por Carlos Queiroz, buscarán aprovechar las transiciones y golpear con la experiencia internacional de futbolistas como Thomas Partey, Iñaki Williams y Jordan Ayew.

Posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

¿Hay antecedentes entre Colombia y Ghana en los Mundiales?

Este será el primer enfrentamiento entre Colombia y Ghana en una Copa del Mundo. Nunca antes ambas selecciones se habían cruzado en el torneo más importante del futbol, por lo que escribirán un capítulo totalmente inédito en la historia mundialista.

El único antecedente en el historial general data de hace más de medio siglo, en el marco de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, cuando se permitían planteles amateur. En aquella ocasión, el combinado cafetero se impuso por 3-1 con anotaciones de Jaime Morón, Ángel Torres y Luis Alberto Montaño.

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