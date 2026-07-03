Los futbolistas de México reciben relojes carísimos por hacer ganar una apuesta a un influencer (VIDEO)

México lleva cuatro victorias consecutivas en el Mundial 2026 y ningún gol en contra. Tras su resultado ante Ecuador el influencer SteveWillDoIt obsequió relojes de lujo a los futbolistas de la Selección Mexicana como agradecimiento por ganar una apuesta a la que apostó 2 millones de dólares.

El video fue compartido por el creador de contenido y se puede ver cómo llega a un cuarto donde se encuentran todos los jugadores del Tricolor, el influencer abrió un maletín donde se encontraban los relojes y cada futbolista eligió el modelo que más les gustaba para quedárselo.

SteveWillDoIt gifted the whole Mexico Football team Rolex’s and they started TOSSING him ($1,000,000+) 😮😭@stevewilldoit pic.twitter.com/ZcSw6cu7Nw — Steve’s Empire (@steveempire_) July 2, 2026

La Selección Mexicana quiere seguir haciendo historia en el Mundial

El equipo de Javier Aguirre lleva paso perfecto en el Mundial 2026 y el grupo quiere seguir haciendo historia en el torneo, aunque tendrán que medirse a potencias para lograr el ansiado objetivo.

El Tricolor se medirá a Inglaterra en busca del pase a cuartos de final, pero no será un escenario sencillo, ya que los Tres Leones traen grandes futbolistas de una calidad tremenda dentro del campo de juego, pero en esta Copa del Mundo, México es mejor equipo en conjunto que Inglaterra.

En caso de que venzan a Inglaterra, México tendría que verse las caras con el ganador de la llave entre Brasil y Noruega, otro gran reto para los pupilos de Javier Aguirre que están ilusionando a toda una nación.

DCO