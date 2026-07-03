Él es Alireza Faghani, el árbitro para el México vs Inglaterra del Mundial 2026

Alireza Faghani es el árbitro para el México vs Inglaterra del Mundial 2026

La FIFA reveló las designaciones arbitrales para el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca, siendo el elegido como juez centra Alireza Faghani, quien ya le pitó un cotejo de Mundial al Tricolor.

El iraní Alireza Faghani es un silbante de mucha experiencia en el futbol mundial, con más de 550 partidos dirigidos a lo largo de su carrera y con gafete FIFA desde 2008. Faghani cuenta con la nacionalidad australiana, país de donde son los asistentes George Lakrindis y Andrew Lindsay. El cuarto y quinto árbitro son los marroquís Jalal Jayed y Zakaria Brinsi.

Alireza Faghani es el cuarto árbitro con nueve o más partidos en Copa Mundial.



🇺🇿 11 Ravshan Irmatov

🇦🇺 9 Alireza Faghani

🇲🇽 9 César Arturo Ramos Palazuelos

🇦🇷 9 Nestor Fabián Pitana pic.twitter.com/muj3tXHvsb — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) July 3, 2026

Los árbitros para el México vs Inglaterra

A: Alireza Faghani

A1: George Lakrindis

A2: Andrew Lindsay

4to: Jalal Jayed

5to: Zakaria Brinsi

Alireza Faghani, el árbitro del triunfo de México vs Alemania en 2018

En la Copa del Mundo de Rusia 2018 el iraní Alireza Faghani fue el encargado de pitarle a México ante Alemania en la fase de grupos. El juego terminó con victoria azteca de 1-0 con un recordado gol de Hirving Chucky Lozano.

En ese mismo Mundial el nazareno fue el central en el cotejo entre Inglaterra y Bélgica, correspondiente al tercer lugar del Mundial.

En Qatar 2022 también tuvo actividad en el compromiso Uruguay vs Portugal, pero su experiencia va más allá de la Copa del Mundo, pues ha estado en finales de la Copa Asiática, del Mundial de Clubes 2015, de los Juegos Olímpicos 2016 y del Mundial de Clubes 2025.

¿Cuándo se juega el México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se juega este domingo 5 de julio a las 16:00 horas, oficialmente, aunque se dice que se cambiará al medio día.

El escenario es el Estadio Azteca, que vivirá su último partido en Norteamérica y con ello se cierra el telón de los partidos de la Copa del Mundo en México. Se disputaron 13 juegos en el país, contando las otras dos sedes; Guadalajara y Monterrey.

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