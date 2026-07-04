Ven en Palacio nuevo triunfo de la Selección

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró su confianza en que la Selección Mexicana triunfará en su próximo partido mundialista frente a Inglaterra este domingo, sobre la que pidió a la afición nacional asumir responsabilidad durante los festejos para que eviten aglomeraciones y no se repita lo ocurrido el martes, que derivó en el deceso de cuatro personas.

“Vamos a ganar”, expresó la mandataria federal durante su conferencia de prensa ofrecida desde Michoacán, donde señaló que el asunto es de una corresponsabilidad, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México ya alistó nuevas medidas de prevención para disuadir las concentraciones masivas que se han registrado a lo largo de Paseo de la Reforma, después de cada triunfo del cuadro tricolor.

Con reserva al plan que más tarde presentó el Gobierno capitalino, mencionó que se instalarán más pantallas alrededor de las glorietas y se reforzará la difusión de la información sobre los accesos y salidas.

No obstante, remarcó que la población también debe de asumir su responsabilidad para no dirigirse a los puntos de alta concentración y mantenerse pendiente de los reportes de las autoridades.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual, y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio. Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, pues que veamos y escuchemos la información que dan las autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad”, recomendó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que en todos los partidos se ha mantenido colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, quien cabeza los operativos.

Pese a los incidentes registrados, aseguró que el resultado de los operativos ha sido positivo: “Ya se están tomando medidas. Hablamos con el secretario Pablo Vázquez, que se van a dar a conocer; si no es que las van a dar a conocer hoy, se darán a conocer el mismo domingo. Pero sí se están tomando medidas para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo. Aunque también tomemos en cuenta que han sido millones de personas que se han divertido y que en la gran mayoría ha salido todo muy bien”.

En otro punto, la mandataria federal confirmó que saldrá de Palacio Nacional para ver el partido de la Selección Mexicana, aunque no detalló el lugar que esta vez elegirá. En los juegos anteriores, optó por acudir en compañía de la mandataria capitalina, Clara Brugada, a alguna de las sedes alternas en la Ciudad de México.