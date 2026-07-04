ESTE DOMINGO 5 de julio el Estadio Azteca concluye su etapa mundialista 2026 con el encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra, y hace historia al convertirse en el primer recinto en ser tres veces anfitrión de la Copa del Mundo. En la cancha hemos visto grandes momentos, una plantilla de guerreros que ha generado alegría en millones de personas, un joven de apenas 17 años que, con su personalidad y creatividad, pone la vara muy en alto a su generación. Sin embargo recordemos que la vida sigue y su realidad se impone… Si podemos salir a celebrar un partido de futbol en la calle, de igual forma deberíamos poder transitar sin miedo día a día.

El que cree que puede lanzar cosas o agredir a otros en un estadio, o tirar basura en las calles en el anonimato de la celebración, es porque se sabe impune; cree que puede hacer lo que le plazca sin ser sancionado. En esta edición mundialista, quizá la última en muchos años en la que México sea anfitrión, me ha generado curiosidad, por un lado, cómo nos involucramos con el futbol al grado de demandar resultados; y por el otro enojo al ver que como sociedad no exigimos rendición de cuentas a nuestros representantes.

El Azteca pone fin a su idilio mundialista 2026 ı Foto: Daniel Aguilar

Gracias y felicidades a la Selección Nacional Mexicana que, pese al resultado que tenga, nos ha hecho soñar con sus triunfos.