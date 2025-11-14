La fuerte comparación de Javier Aguirre entre la Hormiga González y el Chicharito Hernández que ilusiona a Chivas (VIDEO)

Javier Aguirre convocó por primera vez en el ciclo mundialista a la ‘Hormiga’ González, después de que el delantero mexicano se convirtiera en campeón de goleo de la Liga MX; es por eso que el técnico de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre el ‘Otaku del gol’ y dio una comparativa con el Chicharito Hernández.

“Hay paralelismos, evidentemente, en sus carreras, por supuesto, hijos de futbolistas profesionales de entrada, que eso es Ave Raris, y tienen el don del gol. Javier lo tenía; a Javier le daban quince minutos en Chivas y metía gol; con nosotros jugaba veinte minutos y metía gol; en el mundial mismo, no inició y le metió gol a Francia. Este chavo Armandito tiene eso; hay jugadores así que están ahí que les rebota. El otro día no sé qué partido vi, pegó en el poste, estaban ocho y le cayó a él; eso se tiene o no se tiene”, expresó Javier Aguirre.

Además, comentó que sí “veo en el inicio ciertos paralelismos, por supuesto. Guadalajara, que es un equipo muy demandante, una afición muy exigente. En Chivas, yo creo que este muchacho, creo yo que volará a otras latitudes muy pronto; espero que así sea por el bien de nosotros, de los mexicanos”.

¡Javier Aguirre compara a la “Hormiga” y al “Chicharito”!



El técnico mexicano encontró varios paralelismos en el inicio de la carrera de Armando González con Javier Hernández

Gilberto Mora tiene el mismo “duende” que la Hormiga González

Además de comparar a la Hormiga González con el Chicharito Hernández, Javier Aguirre reveló que Gilberto Mora es uno de los jugadores que tienen un don especial y el mediocampista de los Xolos podría estar al nivel de exjugadores como Tomás Boy, Benjamín Galindo y Cuauhtémoc Blanco.

Armando González “tiene ese duende, es como decirlo, que lo tiene Mora mismo; ya lo he dicho hasta el cansancio, Mora sigue en esa línea dinástica, si se me permite la expresión, de Tomás Boy, de Benjamín Galindo, de Cuauhtémoc Blanco, esa gente que sabe qué va a pasar antes que el balón llegue a ellos, que tiene esa personalidad para tener la pelota con dieciséis años y que no le queme y aguantar leñazos y el muchacho sigue. Realmente salen pocos de cuando en cuando, pero con mucha calidad”, comentó el técnico Tricolor.

Gilberto Mora, junto con Armando González, Jorge Ruvalcaba, Iker Fimbres y Obed Vargas, son de los jugadores más jóvenes de esta convocatoria de la Selección Mexicana, futbolistas que podrían ir forjando una nueva generación del combinado nacional.

Las palabras de nuestro DT en las #VocesTricolor.



Gran ambiente y tremendo rival que nos esperan este sábado en Torreón



Todos los detalles de la confe aquí: https://t.co/FoyjvW4Rmv#SomosMéxico.



*Publicidad para México* pic.twitter.com/ySb97utbk2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2025

La Hormiga González podría ver sus primeros minutos con México

México ya se prepara para sus últimos dos encuentros amistosos del 2025, los cuales serán ante Uruguay y Paraguay, y en los cuales podríamos ver caras nuevas en el equipo de Javier Aguirre.

Uno de esos jugadores es la ‘Hormiga’ González, quien acaba de ser campeón de goleo de la Liga MX. El ariete de las Chivas podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Tricolor e ir metiéndose en la lista del ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026.

La misión no será fácil para la ‘Hormiga’ González, pues tiene que competir con delanteros como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame en busca de un puesto en el cuadro titular de la Selección Mexicana.

