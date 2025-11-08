La Hormiga González hace historia y se convierte en el campeón de goleo del Apertura 2025

Después de 17 jornadas en el Apertura 2025, la afición mexicana presenció un triple empate en la parte alta de la tabla general del campeonato de goleo, pues el mexicano Armando González (Chivas) terminó en la cima junto con João Pedro (Atlético de San Luis) y Paulinho (Toluca), que también hicieron 12 anotaciones en la fase regular del certamen.

Armando ‘Hormiga’ González es uno de ellos; el ariete de las Chivas estuvo intratable esta temporada y es una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito, además de que no inició la campaña siendo el delantero titular del equipo, sino que fue hasta que Alan Pulido se lesionó que el oriundo de Celaya recibió la oportunidad.

Los otros dos fueron Joao Pedro del Atlético de San Luis y Paulinho del Toluca, quienes también lograron 12 tantos en la campaña regular para compartir el título con el delantero mexicano; cabe recalcar que el ariete de los Diablos Rojos se convierte en el primer tricampeón de goleo de los choriceros.

La Hormiga González termina con una sequía de seis años sin un goleador para Chivas

Después de 17 partidos jugados con las Chivas en el Apertura 2025, la ‘Hormiga’ González logró que un mexicano volviera a ser campeón de goleo en la Liga MX, pues el último en conseguirlo fue Henry Martín en el Clausura 2023 con 14 tantos.

Por otro lado, el ariete rojiblanco terminó con una sequía de seis años sin que las Chivas tuvieran a un campeón de goleo, pues fue en el Apertura 2019 cuando Alan Pulido adjudicó el trofeo individual al lograr 12 goles en 17 jornadas; desde ese entonces, Pulido se fue del equipo y regresó hace un tiempo.

Además de conseguir este logro en su corta carrera, la ‘Hormiga’ González acaba de ser convocado por Javier Aguirre para la última Fecha FIFA del 2025 y podría tener actividad contra Uruguay en Torreón o ante Paraguay en Estados Unidos, en busca de un lugar para asistir a la Copa del Mundo del 2026.

🔥 A U R A 🔥 pic.twitter.com/rBNL9cn4uN — CHIVAS (@Chivas) November 8, 2025

Paulinho es el primer tricampeón de goleo del Toluca

Desde que llegó a México procedente del Sporting de Lisboa, Paulinho se convirtió en un referente del Toluca, logrando ganar la Liga MX en el Clausura 2025 y dos campeones de goleo consecutivos.

Antes del portugués, Alexis Canelo fue el último goleador de los Diablos Rojos, quien logró 11 goles en el Apertura 2021 para adjudicar el título individual y tiempo más tarde salió del equipo, pero con la llegada de Paulinho los aficionados olvidaron un poco al argentino.

El ariete del Toluca se acaba de convertir en el primer tricampeón de goleo del equipo, empatando con 12 goles en la parte alta del listado con Joao Pedro y Armando González.

DCO