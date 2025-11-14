Fallece Xabier Azkargorta, legendario entrenador de Chivas y de Bolivia

El futbol mundial está de luto, pues este viernes se confirmó el fallecimiento de Xabier Azkargorta, entrenador que dirigió a Chivas en el balompié mexicano y que llevó a la Selección de Bolivia al Mundial. De acuerdo con los reportes, el estratega murió a los 72 años de edad por problemas en el corazón.

Según reportes de medios internacionales, Xabier Azkargorta falleció en Bolivia, país en donde radicaba desde hace un par de años. El timonel español tenía tiempo padeciendo de problemas cardiacos.

El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta, quien fuera director técnico de nuestro equipo en 2005.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos difíciles.

“El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el sensible fallecimiento de XabierAzkargorta, quien fuera director técnico de nuestro equipo en 2005. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos difíciles", dijo el Rebaño Sagrado en redes sociales para despedir a su exDT.

Xabier Azkargorta es uno de los nombres más recordados en la historia del futbol boliviano. El entrenador español logró algo que muy pocos han conseguido, llevar a la Selección de Bolivia a un Mundial mediante una clasificación directa.

“Desde el Athletic Club lamentamos el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los símbolos del fútbol vasco.Queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Gugan bego. Su salto más importante se dio cuando asumió el mando de la selección de Bolivia a inicios de los años noventa”, dice el Athletic Club en redes.

Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz.

Francisco Xabier Azkargorta, antes de dirigir selecciones, había trabajado en clubes españoles como Tenerife, Sevilla y Valencia, donde se forjó una reputación como un entrenador metódico, disciplinado y enfocado en el desarrollo integral del futbolista.

“Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz”, informa el Espanyol de Barcelona.

“La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”, dice la CONMEBOL.

