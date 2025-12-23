Miguel Borja llega al Cruz Azul con cinco goles en seis meses

El Torneo Clausura 2026 se acerca y los equipos empiezan a armar sus plantillas para el siguiente campeonato de la Liga MX. Cruz Azul está moviendo sus piezas y estaría muy cerca de fichar a Miguel Ángel Borja Hernández, quien, a pesar de sólo haber marcado cinco goles en los últimos seis meses, llega con gran cartel anotador.

De acuerdo con información de diversas fuentes, La Máquina está muy cerca de anunciar a Miguel Borja como su nuevo delantero y reemplazo de Ángel Sepúlveda. El colombiano llega de River Plate y, después de haberse decantado por el cuadro cementero, a pesar de ser seguido por América, Monterrey y Boca.

El Dato: Neymar, de 33 años, fue sometido a una cirugía, pero el delantero reconoció que hará todo lo posible para poder llegar en buena forma al Mundial del 2026.

Borja vivió un cierre del 2025 muy diferente al comienzo del mismo, donde anotó ocho goles en liga con River, además de un par más en juegos amistosos, uno de ellos a la Selección Mexicana durante la gira sudamericana que tuvieron los pupilos de Javier Aguirre.

Borja llegó a River Plate como un gran delantero, pues en 2019 había tenido su último mal año en cuanto a producción goleadora se refiere. Aquella vez, El Colibrí jugaba para el Palmeiras y, en el año natural, tan sólo cimbró seis veces las redes. Su nivel le costó salir del Verdão.

Después llegaron temporadas donde los goles aparecieron por montones. En 2020, para Junior de Barranquilla, el ariete colombiano anotó 20 goles. En 2021, superó su marca por cuatro anotaciones, aunque con las playeras de El Tiburón y de Grêmio de Brasil.

Para 2022, compartió momentos con Junior y con River Plate, llegando a 29 goles. Un año después, bajó su cuota a 17 dianas. El mejor de los años para Miguel Borja fue 2023. Con Millonarios, anotó 33 veces en 60 compromisos disputados.

Ahora, Borja llega a la Liga MX con 32 años de edad y con la misión de generar más goles que los delanteros que lo precedieron: Gabriel El Toro Fernández y Ángel Sepúlveda, éste último ya fuera del equipo y ahora perteneciente a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Sin embargo, La Máquina todavía tiene que desocupar una plaza de No Formado en México para poder inscribir al colombiano. El sacrificado sería el polaco Mateusz Bogusz, quien llegó con pocos reflectores a La Noria y no se terminó por asentar. Otro elemento que saldría de la institución es el argentino Lorenzo Faravelli.

Miguel Borja ha sido campeón de liga en Colombia, Brasil y Argentina, y espera poder añadir a México a esa lista. En cuanto a títulos internacionales, el jugador, quien ha sido campeón de goleo siete veces en diferentes torneos, levantó la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe en 2015 y la Copa Libertadores con Atlético Nacional un año después.

El Colibrí firmará por dos años con opción a uno más con Cruz Azul y, en los próximos días, llegará al país para realizar las gestiones pertinentes, como los exámenes físicos. El goleador se pondrá a las órdenes de Nicolás Larcamón, quien debe empezar a obtener buenos resultados.

La Máquina, al mando de Larcamón, no pudo coronarse en ninguno de los dos torneos que dirigió: el Apertura 2025 y la Intercontinental. En la Liga MX, perdieron en semifinales, pero les quedaba todavía el Derby de Las Américas. Los cementeros no pudieron y cayeron en un apretado duelo ante el Flamengo, que fue finalista.

Para Cruz Azul, el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia el 10 de enero, cuando enfrenten al Club León como visitantes. Este semestre será clave para el proyecto de Larcamón al frente de los cementeros, pues, además del certamen de liga, afrontarán la Concachampions.

Trayectoria del delantero

Cúcuta Deportivo

Cortuluá (2012-14)

C. D. La Equidad (2013)

A. S. Livorno (2013-14)

Club Olimpo (2014)

A. S. Livorno (2015)

Independiente Santa Fe (2015)

Cortuluá (2016)

Atlético Nacional (2016)

S. E. Palmeiras (2017-21)

Junior de Barranquilla (2020-21)

Gremio (2021)

Junior de Barranquilla (2022)

River Plate (2022-25)

Cruz Azul (2026)