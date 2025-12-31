¡CONFIRMADO! Necaxa rompe el mercado con tremendo fichaje procedente de Inglaterra

El Necaxa quedó eliminado en la fase regular del torneo pasado y dejaron ir a Fernando Gago después de su terrible temporada con el conjunto de Aguascalientes, ahora con la llegada de Martín Varini al banquillo del equipo los Rayos buscan un fichaje de talla europea para reforzar al equipo en el Clausura 2026.

Con información de César Luis Merlo, periodista especialista en fichajes, el Necaxa está en busca de hacerse de los servicios de Julián Carranza, futbolista argentino que actualmente pertenece al Feyenoord pero estaba cedido en el Leicester City, así que un experimentado de la Championship podría llegar a la Liga MX con los Rayos.

Con la salida de Diber Cambindo del equipo, el Necaxa necesita traer otro delantero para reforzar el ataque de cara al siguiente torneo, es por eso por lo que la directiva de Aguascalientes ya casi tiene cerrado el fichaje de Julián Carranza, ariete argentino de 25 años con una vasta experiencia en el futbol de Europa.

El Necaxa tiene nuevo timonel para el Clausura 2026 de la Liga MX

El Necaxa vivió un calvario en el último torneo de la Liga MX, pues terminaron su participación en la campaña después de las 17 jornadas de la fase regular, pues no alcanzaron a meterse al play-in para pelear por un boleto a la liguilla del futbol mexicano.

Los Rayos estrenarán entrenador en el Clausura 2026, pues después del fracaso de Fernando Gago al frente del equipo, la directiva optó por darle las gracias al entrenador argentino y contratar a Martín Varini, el estratega que llevó a Juárez a su primera liguilla tras su regreso a Primera División.

Varini tendrá la misión de regresar al Necaxa a la liguilla de la Liga MX, pues la última vez que lo consiguieron fue hace dos campañas, en el Clausura 2025, y con Nicolás Larcamón como su técnico, el equipo de Aguascalientes logró entrar a la fiesta grande del futbol mexicano, aunque cayeron derrotados a manos de Tigres.

¡Bienvenido a los Rayos, profesor! ⚡



Oficialmente, el profesor Martín Varini es nuestro nuevo Director Técnico rumbo al torneo Clausura 2026. ¡Juntos con todo y por todo! 💪#FuerzaRayos pic.twitter.com/CXvDU4UlrW — Club Necaxa (@ClubNecaxa) December 8, 2025

¿Cuándo debuta el Necaxa en el Clausura 2026?

El Necaxa ya se prepara para iniciar el Clausura 2026 en busca de instalarse en la liguilla del futbol mexicano, pues esta temporada será aún más difícil al tener que culminar en los ocho primeros para estar en la fiesta grande.

Los Rayos de Martín Varini realizarán su debut en la nueva campaña el sábado 10 de enero del 2026 cuando viajen a la Comarca Lagunera para medirse ante Santos en la Jornada 1 del Clausura 2026 en busca de los primeros tres puntos del año.

La llegada de Julián Carranza procedente del Feyenoord le aportará al Necaxa un eje al ataque con recorrido por Europa, aunque tendrá que suplir la baja de Diber Cambindo un goleador que se ganó el corazón de la afición.

