¡INCREÍBLE! Estos son los 18 cambios que hizo el Necaxa en el mercado de fichajes de cara al Clausura 2026

Martín Varini fue uno de los primeros movimientos del Necaxa en el mercado invernal.

El Necaxa es el equipo de la Liga MX que está dando de qué hablar antes del inicio del Clausura 2026 por las altas y bajas que está realizando el conjunto de Aguascalientes, pues dentro de estos movimientos tienen la llegada de un delantero procedente del Feyenoord de la Eredivisie.

De igual forma, el Necaxa le dio las gracias al entrenador Fernando Gago tras un torneo para el olvido de los Rayos y darle la bienvenida a Martín Varini, estratega que dejó el banquillo de Juárez para tener una nueva aventura en la Liga MX con los rojiblancos.

Cabe recalcar que, con estas altas y bajas por parte del Necaxa, el equipo busca volver a la liguilla del futbol mexicano, pues fue en el Clausura 2025 donde se quedaron a las puertas de las semifinales de la Liga MX, cuando cayeron eliminados a manos de Tigres en uno de los mejores partidos de la primera fase.

En casa 🏠



Este miércoles hicimos la presentación oficial en Casa Club, del profesor Martín Varini y su cuerpo técnico. ¡Bienvenidos! 🙌#FuerzaRayos ⚡️

Estos son los 18 movimientos del Necaxa en el mercado de fichajes

El Necaxa jugó su último partido de la Liga MX el 7 de noviembre del 2025, encuentro en el que empataron con el Mazatlán 1-1 y se despidieron del certamen al caer eliminados en la fase regular; 21 días después, el conjunto de Aguascalientes comenzó a realizar sus primeros movimientos en el mercado de fichajes.

Altas

Martín Varini

Kevin Gutiérrez

Julián Carranza

Agustín Almendra

Lorenzo Faravelli - por confirmarse

Emilio Rodríguez

Daniel Leyva

Raúl Martínez

Bajas

Fernando Gago

Agustín Palavecino - por confirmarse

Tomás Jacob

Diber Cambindo

Johan Rojas

Alejandro Andrade

Diego de Buen

Jesús Alcantar

José Iván Rodríguez

Pavel Pérez - por confirmarse

Julián Carranza es el bombazo de Necaxa para el Clausura 2026, pues el delantero argentino llega procedente del Feyenoord, además de tener un paso por el Leicester City de la Championship de Inglaterra.

Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián! 💪



Todos los detalles aquí: https://t.co/25FQqISZYd#FuerzaRayos ⚡️

Necaxa y Cruz Azul cerca de cerrar el intercambio que rompe la Liga MX

Nicolás Larcamón vivió su primera temporada al frente del Cruz Azul, quedándose en las semifinales del Apertura 2025 y cayendo derrotado en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental a manos del Flamengo de Brasil.

En su llegada a la Máquina, el entrenador argentino se llevó del Necaxa a José Paradela, quien cayó como anillo al dedo en el conjunto de la Noria; es por eso que Larcamón ahora quiere el fichaje de Agustín Palavecino para volver a juntar a la dupla argentina en el Cruz Azul.

Este movimiento está por cerrarse entre los Cementeros y los Rayos, pero la Máquina no desembolsará ni un peso, pues mandarán a Lorenzo Faravelli a Aguascalientes para poder llevarse a Palavecino a la Ciudad de México.

