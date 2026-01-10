Nick Cassidy gana el Mexico City E-Prix de la Fórmula E y suma su primera victoria de la temporada

Inició el 2026 con la visita de la Fórmula E a México, evento que dejó una estupenda carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde la largada hasta la bandera a cuadros, pues Sébastien Buemi perdió el primer puesto en la primera curva del trazado y Nick Cassidy se llevó la victoria largando desde la decimocuarta posición.

El volante de la escudería Envision realizó un estupendo trabajo durante la clasificación del E-Prix de la Ciudad de México, etapa que se llevó a cabo unas horas antes de la carrera, logrando el primer puesto en la parrilla de salida venciendo en la final al joven de Penske Taylor Barnard.

Después de entonar el Himno Nacional Mexicano en la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez, los 20 monoplazas tomaron su puesto y el semáforo se apagó para dar inicio a la carrera número 150 en la historia de la Fórmula E, la cual inició con emoción al ver que Sébastien Buemi se pasó de la curva y cedió el primer lugar.

VICTORY IN MEXICO CITY!! 🏆



Unbelievable job by @NickCassidy_ as the Kiwi wins for Citroën in Round 2! 👏@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/Q8DXolc4t0 — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

La segunda parada de la temporada 2026 de la categoría eléctrica del automovilismo nos regaló demasiadas emociones, pues tuvimos varios cambios de líder en la competencia, pero fue Nick Cassidy el que se quedó con el primer lugar a poco menos de 10 vueltas en la carrera.

La última vuelta se vivió con mucha emoción en la capital del país, pues Edoardo Mortara siguió de cerca a Cassidy en todo el recorrido, pero el volante australiano se defendió a capa y espada para quedarse con la victoria y vio la bandera a cuadros en la recta principal como el primer puesto.

Cabe recalcar que Josep María Martí, el piloto español de Cupra Kiro, largó desde la última posición y terminó en séptimo lugar, pero fue el favorito del público mexicano, pues cada vez que su monoplaza pasaba por el Estadio GNP, se podía escuchar la porra de la gente para el hispanohablante.

Debut win for Citroën in Formula E 💪



A phenomenal outing in Mexico City for Cassidy and the team! ⚡️@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/7G6p6KmmMC — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Esta victoria es muy importante para la escudería Citroen, pues fue en esta decimosegunda temporada de la Fórmula E que realizaron su debut en la categoría eléctrica del automovilismo, tomando el lugar de Maserati MSG Racing, y Nick Cassidy fue el encargado de darles su primera victoria en México, un recuerdo para toda la vida.

La carrera tuvo algunos choques y tres pilotos se quedaron sin terminar las 38 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que fueron Dan Ticktum, António Félix Da Costa y Nyck De Vries.

Oliver Rowland, el actual campeón de la Fórmula E, vuelve a quedar dentro del podio por segunda carrera consecutiva, solo que en esta ocasión fue el tercer puesto de la carrera, remontando cinco lugares en la parrilla durante la competencia. La siguiente carrera será en Miami el próximo 31 de enero del 2026.

DCO