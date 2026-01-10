Fórmula E: Sébastien Buemi se lleva la pole y saldrá primero en busca de la victoria del Mexico City E-Prix

Se definió la parrilla de salida para el Mexico City E-Prix y fue Sébastien Buemi quien logró el mejor tiempo en la última fase de la clasificación para adjudicar la pole position de la carrera, de esta manera el piloto de Envision largará desde la primera posición en busca de la victoria en tierras aztecas.

Cabe recalcar que, la clasificación de la Fórmula E se define de manera diferente a la Fórmula 1, pues primero dos grupos de 10 pilotos buscan quedar entre los cuatro primeros lugares para avanzar a los cuartos de final de esta etapa.

En el Grupo A Jake Dennis de Andretti, Nico Müller de Porsche, Taylor Barnard de Penske y Edoardo Mortara de Mahindra fueron los que se quedaron con los primeros cuatro puestos, logrando mantenerse con vida en la competencia.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Mensaje inesperado de Gilberto Mora a Álvaro Fidalgo sacude la Selección Mexicana y conmociona a meses del Mundial 2026

BUEMI TAKES POLE!!



The @JuliusBaer Pole Position award goes to Sébastien Buemi for the first time since Season 9 in Berlin!@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/CcVB35ibVs — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

Tiempo después fue turno del Grupo B de saltar a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para definir a los últimos cuatro lugares. Sébastien Buemi de Envision, Dan Ticktum de Cupra Kiro, Mitch Evans de Jaguar y Oliver Rowland de Nissan fueron los que marcaron los mejores tiempos de su sector, aunque el actual campeón de la Fórmula E sufrió para poder meterse a los cuartos de final.

En el primer enfrentamiento Taylor Barnard de Penske venció a Nico Müller de Porsche por una ventaja de 137 milésimas y se midió a Edoardo Mortara en las semifinales, quien venció a Jake Dennis por 89 milésimas.

En el otro enfrentamiento de semifinales, Mitch Evans, quien venció a Dan Ticktum por 74 milésimas, salió a la pista contra Sébastien Buemi, el volante de Envision que dejó en el camino por la pole position a Oliver Rowland, actual campeón de la Fórmula E, por una diferencia de 136 milésimas.

Semi Final 1: Mortara 🆚 Barnard



The young Brit takes it 👀@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/cTp0bRO36J — Formula E (@FIAFormulaE) January 10, 2026

En la primera semifinal el joven piloto de Penske, Taylor Barnard, consiguió vencer a Edoardo Mortara en la última parte del trazado por diferencia de 21 milésimas y del otro lado Sébastien Buemi derrotó a Mitch Evans para meterse a la gran final de la clasificación.

Al final la experiencia de Sébastien Buemi se impuso sobre la juventud de Taylor Barnard y el piloto de 21 años se llevó la pole position del E-Prix de la Ciudad de México.

Todo esta listo para que los semáforos se apaguen y los 20 pilotos inicien la segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula E en el Autódromo Hermanos Rodríguez y será Taylor Barnard el que tenga altas probabilidades de llevarse la victoria en la Ciudad de México.

DCO