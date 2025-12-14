¿Quién es Helinho, el extremo goleador brasileño y que le está dando vida al Toluca?

Helinho festeja su gol con Toluca en la final de vuelta del Apertura 2025 contra Tigres.

Helinho es un futbolista brasileño del Toluca de 25 años de edad que juega como extremo derecho, y que disputa su tercera campaña en la Liga MX con el cuadro mexiquense, equipo al que se unió en el Apertura 2024, cuando los Diablos Rojos todavía eran dirigidos por el portugués Renato Paiva.

El jugador originario de Sao Paulo tuvo un gran desempeño en el Apertura 2025, siendo clave para que los escarlatas llegaran a la serie por el título contra los Tigres.

El Toluca es el tercer club en la carrera de Helinho, quien antes formó parte del Sao Paulo y del Red Bull Fragantino.

