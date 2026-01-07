Corral, la mejor goleadora del mundo en 2025

La experimentada delantera mexicana Charlyn Corral se convirtió por tercer año consecutivo en la mejor goleadora a nivel mundial, incluyendo anotaciones con club y selección, luego de que en el 2025 logró la cantidad de 50 dianas con el Pachuca, equipo que la trajo a la Liga MX Femenil en el 2021.

TÍTULOS EN EL 2025

LIGA MX FEMENIL Y CAMPEÓN DE CAMPEONAS (Ambos con el Pachuca)

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS por su siglas en inglés) reconoció a la originaria de Ecatepec, Estado de México, como la máxima romperredes del orbe por encima de jugadoras de la talla de la inglesa Katie Wilkinson, atacante del Rangers, o la polaca Ewa Pajor, ariete del Barcelona, quienes lograron 37 y 26 conquistas con sus respectivos clubes.

Contanto también los goles que cada una de estas tres futbolistas convirtió con la selección de su país, Charlyn Corral es la mejor con 57 tantos gracias a los siete que hizo con la Selección Mexicana en los pasados 12 meses, seguida por Ewa Pajor, quien cerró el 2025 con 45 contando los 19 que logró con Polonia, mientras que Katie Wilkinson acabó el año con 42 goles, pues anotó cinco con Inglaterra.

EL DATO: CHARLYN CORRAL consiguió el Trofeo Pichichi en España en la Temporada 2017-2018 luego de anotar 24 goles con el Levante, club en el que jugó del 2015 al 2019.

La atacante de las Tuzas del Pachuca fue por primera vez la mejor goleadora del mundo en el 2023 con 34 anotaciones. En el 2024 repitió en la cima después de conseguir 44 tantos y el recién concluido 2025 lo terminó con 13 dianas más que los 12 meses previos, una muestra de que su nivel y olfato goleador están más intactos que nunca.

Los goles de Charlyn Corral fueron vitales para el Pachuca, que en el Clausura 2025 conquistó su primer título en la Liga MX Femenil y lo hizo después de imponerse al América en la final por marcador global de 3-2, con dos anotaciones de la originaria de Ecatepec, quien registra hasta el momento 131 goles con el equipo hidalguense, que meses después de aquel trofeo también levantó el Campeón de Campeonas tras superar 1-0 al Monterrey.

La reconocida atacante ha brillado en las canchas de la Liga MX Femenil desde el 2021, cuando puso fin a una aventura de siete años en Europa, donde jugó para el Merilappi United (Finlandia), Levante y Atlético de Madrid, club con el que ganó su único trofeo en el viejo continente con la consecución de Supercopa de España.

El 2025 también fue un año muy significativo para Charlyn Corral debido a que volvió a ser convocada a la Selección Mexicana después de tres años de ausencia, lo que había causado extrañeza en la prensa, afición y en la propia jugadora, quien en más de una ocasión aseguró que no comprendía a qué se debía su veto.

35 Goles ha marcado Charlyn Corral con la Selección Mexicana

En el top 10 de la lista de la IFFHS llama la atención que aparece la delantera estadounidense Aerial Chavarin, quien marcó 34 tantos con el Cruz Azul, dianas fundamentales para que La Máquina alcanzara por primera vez unas semifinales en la Liga MX Femenil, lo cual ocurrió en el Apertura 2025.

La delantera Charlyn Corral intentará seguir en lo más alto del futbol femenil mundial en el 2026, año en el que intentará ganar más trofeos con las Tuzas del Pachuca y ayudar al Tricolor a conseguir su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DeRápido

PROBLEMAS. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha denegado por ahora la solicitud de los A para registrar las marcas “Las Vegas Athletics” y “Vegas Athletics”. El club, que piensa mudarse a Nevada en 2028, tiene tres meses desde que se emitieron las denegaciones el 29 de diciembre para solicitar una extensión y presentar una nueva solicitud dentro de seis meses.

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha denegado por ahora la solicitud de los A para registrar las marcas “Las Vegas Athletics” y “Vegas Athletics” ı Foto: AP

OTRO. Antes de mudarse de Japón a las Grandes Ligas, Kazuma Okamoto puso los logotipos de los 30 equipos de la MLB frente a su hija y le preguntó cuál le gustaba más. Su elección, al igual que la de él, fue el de los Azulejos de Toronto. Los Azulejos, campeones defensores de la Liga Americana, presentaron a su nuevo fichaje en una conferencia de prensa, dos días después de finalizar su contrato.

Kazuma Okamoto puso los logotipos de los 30 equipos de la MLB frente a su hija y le preguntó cuál le gustaba más ı Foto: AP

NOCHE MÁGICA. Darius Garland anotó 14 de sus 29 puntos en el último cuarto, para impulsar una racha de 13 unidades que llevó a los Cavaliers de Cleveland hacia una victoria de 120-116 sobre los Pacers de Indiana. Los Cavs lograron su cuarta victoria en cinco duelos. En contraste, Indiana, campeón defensor de la Conferencia Este, perdió su decimotercer partido consecutivo.