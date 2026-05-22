Aguirre reitera que el llamado sigue abierto

El Vasco en conferencia de prensa, ayer, previo al partido ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

EL ENTRENADOR de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio una conferencia de prensa previo a enfrentarse a Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Dejó en claro que ningún jugador tiene su lugar seguro en la lista final de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

“Por supuesto estamos muy pendientes mi cuerpo técnico y yo en los partidos. Los hemos visto todos, han acudido al estadio mis colaboradores y tengo informes, por supuesto. Hay que tomar buenas decisiones por el bien del futbol, por el bien nuestro y porque ya lo dije el otro día, aquí no hay nadie que esté seguro de momento y en ese sentido me gusta que levanten la mano”, comentó.

Con estas declaraciones, el Vasco Aguirre deja en claro que los jugadores de la prelista de 55 futbolistas que no están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), también pueden ganarse un puesto para la Copa del Mundo. El estratega mexicano también dijo “la lista está abierta todavía para los 26”.

3 partidos de preparación le quedan a México

También habló sobre la petición que le hizo a la dirección deportiva para el encuentro ante Ghana, ya que es un compromiso de preparación y el técnico mexicano seguirá viendo, calificando y eligiendo a los jugadores para su lista final, así que su petición a la selección africana fue realizar varios cambios durante el cotejo.

“Ciertamente pedí a la dirección deportiva que solicitara hacer muchos cambios porque es un partido de preparación, el primer partido de preparación desde que nos reunimos, pues sí necesito ver a todos. Entonces ojalá, sin caer en un tipo de falta de respeto al público ni mucho menos, hacer un buen partido pero sí tratar de utilizar a los que han estado entrenando con nosotros, inclusive los denominados sparrings”, expresó Javier Aguirre.

Dos días después del partido entre la Selección Mexicana y Ghana en Puebla, se llevará a cabo el partido de vuelta de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, un tema que tocó Javier Aguirre en su conferencia de prensa al revelar que Guillermo Martínez y Erik Lira estarán presenten en Ciudad Universitaria para festejar con sus compañeros si su equipo llega a ser campeón.