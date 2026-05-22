Cristiano Ronaldo ganó por fin un gran trofeo con Al-Nassr. La estrella portuguesa de 41 años anotó dos veces en una victoria por 4-1 sobre Damac para ayudar a que Al-Nassr asegurara el título de la Saudi Pro League. Es el primer gran trofeo del equipo desde que Cristiano se incorporó hace más de tres años.

Después de la entrega de trofeos, el exjugador del Real Madrid publicó en redes sociales un video de él mismo y del equipo saudí con la frase: “Esto significa mucho para nosotros”.

También incluía las palabras “Yalla Nassr”, que traducidas significan “¡Vamos, Al Nassr!” y es un cántico popular utilizado por los aficionados del equipo.

El Dato: Cr7 empezó a jugar en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa a los 12 años. Se mudó solo a la capital portuguesa y aseguran que sólo comía pizzas.

El Comandante levantó el trofeo apenas dos días después de ser incluido en la convocatoria de Portugal para el Mundial, lo que supondría una sexta participación en el torneo, un récord.

La victoria aseguró el primer puesto para Al-Nassr, con dos puntos de ventaja sobre su rival de ciudad Al-Hilal, que terminó segundo pese a completar la temporada de 34 partidos invicto.

El luso marcó sus goles 27 y 28 de liga en la temporada en la segunda mitad, después de que Sadio Mané y Kingsley Coman anotaron justo antes y después del descanso para dar el control del duelo a Al-Nassr.

Al-Nassr ganaba por 2-1 cuando Cristiano devolvió a su equipo una ventaja de dos goles poco después de la hora de juego, al colocar con efecto un tiro libre desde el costado izquierdo entre varios jugadores y hacia la red.

13.9 millones de dólares es el actual valor de Cristiano Ronaldo

Añadió el segundo a ocho minutos del final, con una definición alta desde corta distancia para sentenciar el resultado mientras comenzaban las celebraciones. Visiblemente emocionado, el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones fue sustituido cuando faltaban tres minutos.

El público se puso de pie para ovacionarlo. Es el título 11 de liga de Al-Nassr y el primero desde 2019.

Por su parte, Julián Quiñones podría considerarse el mejor delantero mexicano del momento a sólo días de que arranque el Mundial 2026 y este jueves el ariete marcó un triplete en el último partido del Al-Qadsiah para proclamarse campeón de goleo en Arabia Saudita sobre Cristiano Ronaldo.

El atacante estaba compitiendo con Ivan Toney por la bota de oro de la Saudi Pro League. Con su hat-trick ante el Al-Ittihad logró dejar en el segundo puesto a su competencia para ser el mejor delantero de Arabia Saudita en esta temporada al culminar con 33 tantos tras 34 jornadas.

Julián Quiñones y el Al-Qadsiah cerraron la temporada en la Saudi Pro League con el cuarto puesto en la tabla general para clasificarse a la Champions League Élite en la próxima temporada.

Julián Quiñones firmó una gran temporada con el Al-Qasiah al ser el campeón de goleo tras 34 jornadas, pero para conseguir la bota de oro, el mexicano marcó cuatro tripletes en toda la temporada para meterle presión a sus rivales.

El primer hat-trick de Julián Quiñones en la campaña fue ante el Neom SC en la jornada 5 del campeonato; después le metió tres goles al Al-Fayha, su tercer triplete fue ante el Al-Okhdood y el último fue en esta trigésima cuarta fecha ante el Al-Ittihad.

Julián Quiñones lidera la tabla de goleo de delanteros mexicanos en el extranjero de cara a la Copa del Mundo del 2026, así que podríamos verlo en la inauguración el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Se espera que se concentre con el Tricolor en los próximos días, pero antes tendrá que tomar vacaciones.