Pumas, un muro infranqueable

El Estadio Ciudad de los Deportes recibió un partido de local del Cruz Azul por primera vez en el Clausura 2026 y fue la final de ida ante los Pumas, compromiso que terminó 0-0 tras los 90 minutos. Keylor Navas fue factor para que los universitarios no recibieran gol en el inicio de esta historia.

Las acciones arrancaron desde los primeros minutos del compromiso, cuando Osinachi Ebere quedó solo frente al marco de Keylor Navas; sin embargo, el delantero nigeriano remató con la parte interna de su pierna derecha y mandó la esférica por un lado del marco rival, perdiéndose la primera jugada de peligro para los cementeros.

El Dato: La última vez que el partido de ida de la Gran Final de la Liga MX terminó empatado a cero, fue en el Clausura 2024 cuando América y Toluca no se hicieron daño.

La primera intervención del guardameta costarricense llegó al minuto 10 de tiempo corrido. José Paradela sacó un disparo desde los linderos del área; el guardameta de los Pumas se estiró a su costado derecho y con esa mano sacó la pelota para mandarla al tiro de esquina.

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La intensidad por parte de La Máquina continuó durante el primer tiempo y seis minutos más tarde Keylor Navas volvió a intervenir en el compromiso para mantener su arco en cero.

KEYLOR, en una de sus atajadas, ayer, en el Ciudad de los Deportes. ı Foto: Mexsport

La polémica no podía faltar en la final de la Liga MX; al minuto 26, Charly Rodríguez cayó dentro del área tras un contacto de Álvaro Angulo, pero tras la revisión en el VAR, el árbitro central marcó el fuera de lugar del mediocampista mexicano, llevándose los abucheos de la afición cementera.

La insistencia del Cruz Azul volvió a darle frutos frente al marco de Keylor Navas y un remate de cabeza de José Paradela llegó sin fuerza a las manos del arquero tico, quien seguía como la figura en el compromiso de ida.

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En el segundo tiempo, Cruz Azul siguió dominando el compromiso, pero con menos intensidad que en la primera parte; sin embargo, al minuto 49 de juego, Charly Rodríguez apareció dentro del área y sacó un remate cruzado. Lamentablemente, ajustó mucho su disparo y terminó estrellándose en el poste izquierdo de la cabaña de Keylor Navas.

Pumas tuvo dos oportunidades de peligro en los 90 minutos y casi consigue la ventaja en el marcador. Uriel Antuna desaprovechó un trazo largo desde su propio campo para quedar solo ante Kevin Mier, pero el delantero mexicano estrelló la de gajos en la cara del guardameta colombiano.

Robert Morales no dejó morir una pelota por la línea de fondo y con un remate poco ortodoxo sacó un susto a la afición del Cruz Azul, pues su remate chocó en el larguero y no logró entrar en la portería de Kevin Mier.

El portero Keylor Navas terminó con cuatro atajadas clave en el partido y mantuvo vivo a Pumas en la gran final. El partido de vuelta se disputará el próximo domingo 24 de mayo del 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Almeyda cumple capricho de rayados

EL MONTERREY hizo oficial el arribo del argentino Matías Almeyda como su nuevo entrenador. El Pelado llega por dos años y en los próximos días tomará las riendas del equipo de cara al arranque del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. ¡Bienvenido al Monterrey, Profe!“, fue el mensaje con el que se dio la bienvenida en redes al entrenador que ya sabe lo que es ser campeón del futbol mexicano.

Almeyda cuenta con experiencia como entrenador en ligas y equipos de Argentina, México, Estados Unidos y Europa. Su última experiencia fue en el Sevilla, en donde salió en marzo de este año.

“Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción. Esta combinación de cualidades le permite construir equipos con identidad, energía y protagonismo”, dice.

Suma buenos momentos en su carrera como entrenador y ha logrado varios títulos.