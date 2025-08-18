Se revela la herramienta que Sergio Ramos utiliza para rendir al máximo en Rayados; también es el secreto de Neymar y Benzema

Sergio Ramos tiene 39 años de edad, pero ha mantenido un gran nivel en la Liga MX, siendo la pieza clave en la defensa de los Rayados del Monterrey, destacando juego tras juego y su secreto fue revelado, siendo el mismo método que utilizan deportistas como Karim Benzema, Neymar y hasta Conor McGregor.

Se tratan de las ventosas, que es una técnica que succiona la piel para atraer tejidos y generar un vacío. Esta terapia se utiliza en algunas culturas y se dice puede aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir la inflamación, por lo que es muy empleada por atletas de todo tipo.

Además, a los deportistas les permite tener un mejor cuidado sobre su cuerpo y sirve como recuperación luego de fuertes sesiones de entrenamiento. No solo futbolistas lo hacen, pues diversos atletas han presumido este tipo de sesiones de terapia en sus redes sociales y es fácil de notar, pues las ventosas dejan una marca circular por la zona del cuerpo en donde se empleó la técnica.

¿De dónde viene la terapia de ventosas?

La terapia de ventosas también se conoce como cupping, y sus inicios se rastrean a China hace más de tres mil años. Es una técnica en donde a la piel se le aplican ventosas especiales para generar un efecto de vacío y succionar piel con músculo, para así abrir los poros y generar circulación sanguínea y linfática.

El origen de las ventosas se ha discutido mucho, pues se dice que se ha utilizado en culturas como Mesopotamia, Egipto, India y China con miles de años de antigüedad.

Algunas de las ventajas de la terapia de ventosas son mejorar la circulación sanguínea y linfática, que ayudan a eliminar toxinas y reducir la inflamación, así como tratar dolencias en espalda, cuello, hombros y reducir el estrés y la ansiedad.

Sergio Ramos viene siendo titular en el Monterrey en la Liga MX y en los torneos en donde compiten los Rayados, como el pasado Mundial de Clubes. El defensor español es el capitán de La Pandilla y se prepara para los siguientes compromisos.

El próximo duelo de Ramos y Monterrey en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es ante los Rayos del Necaxa en la Jornada 6, cotejo que se realiza en la cancha del Estadio BBVA y en donde pueden colocarse líderes del campeonato, pues tienen que ganar y que Pachuca por lo menos empate.

aar