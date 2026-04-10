Exatlón México: ¿Quién gana los automóviles hoy 10 de abril 2026?

Conoce a los ganadores de los autos de hoy 10 de abril de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por los autos, uno de los premios más esperados en todas las temporadas por los participantes.

En esta ocasión habrá dos carros, uno para las mujeres y otro para los hombres. Así que esta batalla será una de las más intensas de la temporada porque es un premio muy deseado por todos.

¿Quién gana hoy la serie por los autos en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, hoy la serie por los automóviles en Exatlón México la ganan Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, por el lado de las mujeres, mientras que del lado de los hombres serían Mono Osuna y Alexis Vargas.

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Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo hoy para conocer a los verdaderos ganadores, ya que ellos estos cuatro atletas van a pelear por los autos el domingo, que es cuando se definen quién se lleva los carros.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas se van a emocionar al saber que hoy comienza la serie por los carros, ya que no podrán creerlo hasta que vean los vehículos estacionados en medio de los circuitos del programa.

El juego va a ponerse interesante, pues al parecer habrá roces y discusiones en medio de la competencia, pues todos quieren llevarse el automóvil.

Mati Álvarez es una de las atletas destacadas que en cada temporada ha logrado llevarse premios de autos y hasta de motos, por lo que en esta ocasión no será la excepción de que Terminator vuelva al circuito para intentar ganarse nuevamente un vehículo y sumar uno más a su colección de premios de Exatlón.

Por otra parte, Valery sufrirá un percance en el juego y se quedará tendida en la malla y no podrá continuar, lo que preocupará a sus compañeros del equipo azul.