Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 6 de abril 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México

Después de la intensa eliminación de Koke Guerrero, los atletas de Exatlón México regresan para pelear por el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los deportistas.

Antes del juego estelar por la Villa, los participantes tienen otra competencia por una ventaja que los ayuda con beneficios para el domingo de eliminación al final de de la semana.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, los ganadores de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, el cual puede ser que renueve energía, tras la salida de Koke Guerrero.

Otros de los fans aseguran que el ganador de la Villa 360 sería el equipo azul, quienes la han ganado desde la semana pasada, pero puede ser que la salida de Koke les afecte emocionalmente, porque en la competencia él era de los rendimientos más bajos.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer al verdadero ganador de la Villa 360 de toda la semana, lo que indica que el final de la temporada está cada vez más cerca.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos quedaron sorprendido al ver que el eliminado fue Koke Guerrero, pues aunque estaba hasta abajo en la tabla de rendimiento los atletas sabían que él era tricampeón del programa y una leyenda.

Por otra parte, Mati Álvarez reconoció el gran esfuerzo que hizo Adrián Leo para sacar a una leyenda del programa y le dijo que con esto ya puede eliminar a cualquiera. Este comentario no le cayó bien a su compañero Humberto, quien se molestó y dijo que Mati ya le quería tender una alfombra roja por haberse quedado en el reality show deportivo.

Mientras que Adrián Leo recuerda lo doloroso que fue despedir a Koke, a quien considera como un hermano mayor.