Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 5 de abril 2026?

Los atletas de Exatlón México despiden a uno de sus compañero que sale eliminado de la competencia, tras no superar la prueba del duelo de eliminación.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar los participantes tienen que competir por la última Supervivencia de la semana, con la que se definen cómo serán los enfrentamientos en el duelo de eliminación.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlín México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Koke Guerrero, el atleta con más títulos ganados en el programa, por lo que su salida significaría una gran pérdida para el equipo azul y una gran sorpresa para los fans, ya que él llegó siendo un novato que se convirtió en leyenda y uno de los mejores deportistas del reality show deportivo.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo esta noche para conocer al verdadero eliminado, ya que los spoilers de esta temporada han sido inciertos en la mayoría de los casos.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas terminan la serie por la Supervivencia, según los fans, el ganador de la serie es el equipo rojo, por lo que los azules quedarán instalados en el duelo de eliminación. En esta ocasión serán solamente dos deportistas los que compitan por la supervivencia.

Los dos atletas que quedan instalados en el duelo son los que tienen el rendimiento más bajo en este caso serán: Adrián Leo y Koke Guerrero, quienes han ido a la eliminación en las últimas semanas.

Para sorpresa de todos, Koke, tricampeón del programa, abandonará el programa. Sin embargo, algunas versiones afirman que el deportista nos lo saldrá por bajo rendimiento, sino porque también tienen temas personales que arreglar y esta es la única opción que tendría para poder dejar la competencia.

Los fans tienen que esperar a ver si es verdad que Koke, uno de los mejores atletas de Exatlón, sale del juego y dejará un hueco importante entre sus compañeros del equipo azul.

Esta sería la segunda baja importante, la primera fue la salida de Doris del Moral, también leyenda del programa. Además, hay que recordar que Valery tuvo un fuerte golpe que pondría en riesgo su permanencia en el juego, por lo que en caso de que Valery no pueda continuar serían dos salidas importantes de la escuadra celeste.