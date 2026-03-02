¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

La Jornada 9 de la Liga MX se celebra este 3 y 4 de marzo.

La actividad de la Liga MX no se detiene y esta mitad de semana se llevan a cabo los encuentros correspondientes a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, a la que el Cruz Azul llega como el nuevo líder del campeonato tras vencer a domicilio al Monterrey, mientras que el América llega herido tras ser goleado por Tigres.

Todo comienza este martes 3 de marzo en el Estadio Corona, donde el sotanero Santos intentará hacer la chica para conseguir su primera victoria del certamen cuando reciba al líder Cruz Azul. Simultáneamente, el Pachuca recibe en la cancha del Hidalgo a los Rayos del Necaxa.

El duelo que se lleva los reflectores se celebra más tarde en Ciudad Universitaria, donde se enfrentan Pumas y Toluca, los únicos dos equipos que todavía marchan invictos en el Clausura 2026. Los Diablos Rojos son sublíderes con 18 puntos, dos más que los del Pedregal, que marchan en la cuarta posición.

¿Dónde ver todos los juegos de la Jornada 9 del Clausura 2026?

Martes 3 de marzo

Pachuca vs Necaxa (19:00 horas, Estadio Hidalgo, FOX One)

Santos vs Cruz Azul (19:00 horas, Estadio Corona, Canal 5, TUDN, ESPN y Disney+)

Atlético de San Luis vs Mazatlán (21:00 horas, Estadio Alfonso Lastras, ESPN, Disney+ y Vix)

Pumas vs Toluca (21:10 horas, Estadio Olímpico Universitario, Canal 5 y TUDN)

Miércoles 4 de marzo

Puebla vs Tigres (19:00 horas, Estadio Cuauhtémoc, Azteca 7)

Monterrey vs Querétaro (19:00 horas, Estadio BBVA, Vix)

Atlas vs Xolos (21:00 horas, Estadio Jalisco, Vix)

América vs FC Juárez (21:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes, Vix)

Se fue una Jornada más y aquí te traigo la versión actualizada del #EquipoDeLaTemporada. ✅@TolucaFC sigue en el liderato, pero esto aún no está decidido y La Máquina sigue en la lucha. 👀



Presentado por @Nissan_mx. ✨#NissanEnLaLigaMX | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/RCGKg7zjA7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 1, 2026

América, a componer el rumbo en el Clausura 2026

El América enfrenta un encuentro vital como local ante los Bravos de Ciudad Juárez luego de que el fin de semana fue goleado y humillado por Tigres.

La caída a manos de los de la UANL encendió las alarmas en Coapa, pues se trató de la tercera derrota de las Águilas en el Clausura 2026, en el que el equipo capitalino marcha en el octavo puesto de la clasificación con 10 unidades.

Un resultado adverso ante los Bravos confirmaría que el América vive un momento complicado y que lo tendría más complicado de lo esperado para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Por qué se aplazó el Chivas vs León?

Las Chivas deberán esperar algunos días para su compromiso de la Jornada 9 contra el León, el cual no se llevará a cabo esta semana sino hasta el próximo 18 de marzo en el Estadio AKRON.

Esto se debe a que este martes 3 de marzo el Estadio AKRON recibirá la “Copa de Leyendas” entre Barcelona y Real Madrid. Este inconveniente permitirá que el Rebaño prepare el clásico tapatío del próximo sábado contra el Atlas en el marco de la Fecha 10 del Clausura 2026.

EVG