¿Qué hizo el árbitro mexicano César Arturo Ramos en Medio Oriente para que no lo dejen regresar al país?

El árbitro mexicano César Arturo Ramos quedó atrapado en Qatar, país del que no puede salir para volver a México debido a los conflictos en Medio Oriente. El silbante se trasladó a dichas tierras debido a que fue invitado a llevar las riendas del duelo entre Al Qadisiya y Al-Ettifaq en Arabia Saudita.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó en un comunicado que desde el sábado ha estado en comunicación con el árbitro de 42 años de edad, quien no ha podido regresar a México a causa del cierre del espacio aéreo en los aeropuertos de Medio Oriente, motivo por el que se encuentra en un hotel de Doha, la capital de Qatar.

La Comisión de Árbitros informa: pic.twitter.com/G4caX6W0Ds — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 2, 2026

César Ramos no es el único árbitro mexicano que no puede salir de Qatar

En el comunicado, la FMF indicó que César Arturo Ramos Palazuelos no es el único árbitro mexicano que se quedó atrapado en Medio Oriente.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Estos son los tres posibles sucesores de Domènec Torrent en la dirección técnica del Monterrey

El organismo señaló que junto con César Ramos también se encuentran Marco Bisguerra y Alberto Morín. “La FMF ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene abierta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros”, se lee en una parte del comunicado.

Tanto César Ramos como Alberto Morín y Marco Bisguerra fueron invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Saudi Pro League entre Al-Ettifaq y Al Qadisiya, que se impuso por marcador de 4-0 y uno de esos goles fue obra del mexicano Julián Quiñones.

La FMF hizo énfasis al final de su comunicado en que se mantendrá atenta al desarrollo de esta situación, a la espera de que pronto puedan volver a México los tres árbitros mexicanos.

¿Cuántos años tiene como árbitro César Ramos?

César Arturo Ramos Palazuelos, nacido en Culiacán, Sinaloa, tiene 14 años como árbitro en la Liga MX, donde su debut como silbante central fue en un duelo entre Rayados y Xolos en Monterrey en el 2012.

Un año antes, en el 2011, César Ramos tuvo su debut en la Primera División del balompié nacional como cuarto árbitro en un duelo entre San Luis y Puebla en el Estadio Alfonso Lastras.

César Arturo Ramos tiene una amplia trayectoria como árbitro, pues ha estado en eventos como Juegos Centroamericanos y del Caribe, Copa Oro, Mundiales Sub-20, Eliminatorias Mundialistas y Juegos Olímpicos, además de que dirigió tres y cuatro partidos en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, de manera respectiva.

EVG