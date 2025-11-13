FMF recibe certificación de Hecho en México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la marca Hecho en México se unieron para apoyar a la Selección Nacional de cara al próximo Mundial del 2026. El conjunto tricolor será sede por tercera ocasión, convirtiéndose en el único país en hacerlo a lo largo de la historia y, por lo mismo, quiere que el equipo esté arropado por su gente.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la FMF, con la presencia de Mikel Arriola, presidente de la FMF; Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México; Horacio Duarte Olivares, secretario de Gobierno del Estado de México, y la directora general de Marketing y Patrocinios de la FMF, Lucía Olvera, se dio a conocer la noticia que forma parte de la campaña “Somos México”.

El Tip: Mikel Arriola dijo que se tiene planeado enfrentar a Portugal en reapertura del Estadio Azteca y, posteriormente, a Bélgica como preparación para la Copa del Mundo.

Durante el evento se reconoció la importancia de la marca Hecho en México. El secretario de Economía reconoció que es algo que representa al país en el mundo y que “con emoción entregamos el certificado y entiendo todo lo que hay detrás en los preparativos para el Mundial. Felicito a toda la gente talentosa para que esto sea posible. México en Qatar tenía acceso a todo por ser de los que hemos organizado los mejores mundiales. Hoy les vengo a entregar este certificado y que sea lo mejor para la selección y un gran éxito”, dijo Marcelo Ebrard.

Por su parte, Mikel Arriola resaltó que ser sede por tercera ocasión de un Mundial de futbol es algo que llena de grata manera a México y que eso es gracias a toda su gente. Añadió que el principal objetivo es que el orbe conozca la unión entre la selección y su gente.

“México va a tener cinco semanas y media de preparación y concentración, 75 por ciento más que el resto de los equipos. Quiero celebrar que el futbol mexicano trasciende”, comentó al respecto el comisionado de la FMF.