México, segundo lugar en el medallero del Mundial

La Selección Mexicana de clavados terminó su participación en la Copa del Mundo, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Montreal, Canadá, donde los atletas de nuestro país lograron quedarse con el segundo puesto del medallero con cuatro conquistas, sólo por detrás de China, que sumó 13 medallas durante los cuatro días de actividad.

La última competencia que se llevó a cabo ayer fue la final varonil del trampolín de 3 metros, en la que participaron los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya, lamentablemente ninguno de los dos clavadistas pudo meterse en el podio de la competencia, Olvera se quedó con el cuarto puesto tras sumar 476.15 puntos y Celaya terminó en la octava posición de esta prueba al conseguir 442.85 unidades en sus seis intentos.

Los clavadistas mexicanos, en sus premiaciones y saltos en Canadá. ı Foto: X @COM_Mexico

El Dato: La Selección Mexicana asistió a la primera parada de la Copa del Mundo con 14 participantes, siendo Osmar Olvera y Gabriela Agúndez los líderes de la delegación.

Horas antes cayeron dos medallas más para nuestro país, primero las gemelas Lía y Mia Cueva se colgaron la presea de bronce en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, siendo superadas únicamente por la dupla china y la de Australia.

Las hermanas Cueva fueron las atletas más jóvenes en participar en esta prueba, pues con 15 años viajaron hasta Montreal para traer de vuelta a México una medalla de tercer puesto, enfilándose para participar en la Superfinal en mayo próximo, la cual se disputará en Beijing, China.

La participación de los mexicanos en el último día de actividad continuó en la final de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, prueba en la que Randal Willars junto a Kevin Berlín lograron quedarse con la presea de plata, después de sumar 400.41 puntos en sus seis intentos. El primer puesto fue para China y el tercer lugar lo adjudicó la pareja de Gran Bretaña, la cual quedó un punto debajo de los mexicanos.

144 días restan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La primera medalla para nuestro país en la Copa del Mundo de Clavados cayó el pasado viernes 27 de febrero, cuando el equipo mixto conformado por Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars, adjudicaron el segundo puesto de la competencia con una sumatoria de 460.85 puntos, sólo 8.55 unidades por detrás del conjunto de China, que se quedó con el primer puesto.

La segunda presea para México fue de Osmar Olvera y Juan Celaya, pues la pareja mexicana se quedó con el segundo lugar en la final de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, siendo superados por los chinos por una diferencia de 19.74 unidades, pero estos resultados aseguran su participación en Beijing, China, para la Superfinal.

En otros temas, Rommel Pacheco, titular de la Conade, sigue en negociaciones con la World Aquatics para que la segunda parada de la Copa del Mundo de Clavados se lleve a cabo en nuestro país, pues fue el jueves pasado cuando anunciaron que la competencia en Zapopan, Jalisco, quedó cancelada por los temas de inseguridad que se vivieron en nuestro país.

El exclavadista mexicano aseguró en sus redes sociales que algunas de las sedes para recibir la segunda parada de la Copa del Mundo son: Ciudad de México, Veracruz y Yucatán; sin embargo, aún no hay nada confirmado por parte de la World Aquatics.