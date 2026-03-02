Estos son los tres posibles sucesores de Domènec Torrent en la dirección técnica del Monterrey

La directiva del Monterrey tiene a tres candidatos para reemplazar a Domènec Torrent.

Nicolás Sánchez, Robert Dante Siboldi y Diego Alonso son los tres entrenadores que suenan para sustituir a Doménec Torrent en la dirección técnica del Monterrey, luego de que la directiva del equipo regiomontano cesó al español tras los malos resultados y el mal funcionamiento del club en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El exfutbolista argentino Nicolás Sánchez, quien fue defensa de Rayados del 2017 al 2021, queda al frente del conjunto albiazul de manera interina. Sin embargo, no se descarta que pueda quedarse en el puesto en caso de conseguir buenos resultados, según información de Diego Armando Medina, reportero de TUDN.

¡SE VA TORRENT!



El regreso de @AlonsoDT y @LosSiboldis los primeros dos nombres en la mesa de opciones.



Que se mantenga Nicolás Sánchez de interino también es posibilidad.



El Consejo decidió NO MÁS.



En las próximas horas se hará oficial.@TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/FuymhS2JZf — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) March 2, 2026

Diego Alonso y Robert Dante Siboldi, por su parte, son vistos con buenos ojos por la directiva del Monterrey, pues el primero ganó una Concachampions en su primera etapa como estratega del equipo mientras que el uruguayo ha sido campeón de la Liga MX con dos clubes (Santos Laguna y Tigres).

¿Cuántos partidos ganó Monterrey con Domènec Torrent como DT?

El Monterrey ganó 17 de los 36 juegos que disputó mientras el español Domènec Torrent fungió como director técnica del equipo regiomontano, cargo que asumió en el Mundial de Clubes 2025 tras la salida del argentino Martín Demichelis.

Domènec Torrent dejó a Rayados ubicado en el noveno puesto de la clasificación en el Clausura 2026 de la Liga MX con una cosecha de 10 puntos, luego de tres victorias, una igualada y cuatro descalabros.

Diego Alonso, el posible sucesor de Domènec Torrent que ya sabe lo que es ser campeón con el Monterrey

El uruguayo Diego Alonso es uno de los tres posibles sucesores de Domènec Torrent en el banquillo del Monterrey, equipo del que ya estuvo al frente del Apertura 2018 al Apertura 2019.

En ese lapso, el charrúa guió a Rayados a la consecución del título de la Concachampions del 2019, luego de que en la final se impuso por pizarra global de 2-1 a los Tigres de la UANL, lo que le permitió a La Pandilla clasificar al Mundial de Clubes de aquel año.

Es por ello que la directiva del Monterrey vería con buenos ojos el regreso de Diego Alonso, cuya experiencia más reciente en los banquillos fue en Grecia con el Panathinaikos en la Campaña 2024-2025.

Mientras tanto, Nicolás Sánchez queda al frente de Rayados, donde desde el 2023 es auxiliar técnico, y desde entonces trabajo al lado de Fernando Ortiz, Martín Demichelis y Domènec Torrent, los entrenadores del club en ese lapso.

