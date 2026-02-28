¡LAMENTABLE! El Estadio Monterrey presenta fugas a cuatro meses del Mundial 2026 (VIDEO)

El Gigante de Acero presentó goteras en el encuentro entre Monterrey y Cruz Azul.

El Mundial 2026 está a poco más de cuatro meses de iniciar en México, Estados Unidos y Canadá, pero el Estadio Monterrey presentó algunas fallas esta noche durante el encuentro entre los Rayados y el Cruz Azul de la Jornada 8 del Clausura 2026.

En redes sociales comenzaron a circular diferentes videos sobre las goteras que se presentaron en la sala de prensa del Gigante de Acero, pero lo impresionante aquí es que esta noche no llovió en la ciudad de Monterrey, por lo que estas fallas preocupan aún más a la afición.

Como se puede ver en las imágenes que compartieron algunos colegas, el agua comienza a salir de las lámparas de la sala de prensa, un tema aún más de precaución, pues el agua con la luz puede generar un cortocircuito.

El Estadio Monterrey tendrá actividad en la Fecha FIFA de marzo

Como lo anunció la FIFA hace algunos meses, el Estadio Monterrey será sede de dos partidos del Repechaje Intercontinental, torneo que definirá a las dos selecciones que se unirán a la Copa del Mundo del 2026.

Estos partidos se van a llevar a cabo a finales de marzo; será el jueves 26 y el martes 31 del mes antes mencionado, cuando el Gigante de Acero tenga actividad, primero con el encuentro entre Bolivia y Surinam, y el ganador se medirá a Irak para entregar uno de los pases que están en juego.

Así que los dueños del Estadio BBVA tendrán que arreglar este tema lo más pronto posible, pues para los encuentros del Repechaje Intercontinental asistirá prensa internacional que ocupará estas instalaciones para realizar su trabajo.

¿Cuándo será el siguiente partido en la cancha del Estadio Monterrey?

Los Rayados recibieron al Cruz Azul este fin de semana en la cancha del Estadio Monterrey, partido que terminó con la victoria para La Máquina y con tragedia para los locales, pues perdieron por segunda ocasión al hilo en el torneo y se presentaron goteras en el recinto.

Sin embargo, este tema debe resolverse lo más pronto posible, pues el siguiente compromiso que se jugará en el Gigante de Acero será este miércoles 4 de marzo, cuando los Rayados reciban al Querétaro en casa para la Jornada 9 del Clausura 2026.

El conjunto de Doménec Torrent no tiene muy contenta a su afición por sus resultados y de momento se encuentran en la novena posición con 10 puntos, cosecha de tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

