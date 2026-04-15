Tigres y André-Pierre Gignac, la novela que está a punto de llegar a su final

André-Pierre Gignac se cubre del intenso frío a la llegada de Tigres a Hamilton, Ontario, ayer.

Lo que parecía un sueño eterno está muy cerca de llegar a su final. Tigres y André-Pierre Gignac no seguirán juntos, pues el delantero francés no renovará con los de la Sultana del Norte después de 11 años juntos.

El contrato de Gignac con los Tigres termina en junio de este año, ya que la última renovación fue en el verano de 2025. Su baja de juego y las lesiones constantes han provocado que analice un posible retiro de las canchas, pero aún no hay nada oficial.

Gignac podría seguir en Tigres como directivo

Diversos medios regiomontanos aseguraron que la etapa de André-Pierre con los Tigres está llegando a su final, y no precisamente por un malentendido de ambas partes, sino por el presente que vive el galo.

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También se ha mencionado que las puertas de los de la UANL están abiertas por si desea quedarse a preparar su futuro. Gignac ha declarado que no está peleado con ser entrenador y que, sin duda, sería un sueño estar al frente de los Tigres y, ¿por qué no?, de la Selección Mexicana.

El anuncio se haría oficial hasta finales de mayo. El francés no quiere acelerar el proceso y desea dejar que avance el torneo sin preocupar a sus compañeros; al final, se mantiene como un líder para el club, aunque ahora esté de visita en casa.

⚽️ 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗰𝗼𝗿𝗱, 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟬 🇫🇷



🎥 Así el seguimiento especial para el ahora 𝑴𝒂́𝒙𝒊𝒎𝒐 𝑮𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐́𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒍𝒂́𝒔𝒊𝒄𝒐 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐, @10APG. pic.twitter.com/mLtwGv0cqY — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 27, 2023

Gigac, una leyenda de los Tigres

Algunos de los números que deja Gignac en Tigres son 220 goles (es el máximo anotador del club), ganó 12 títulos, cuatro Campeón de Campeones, una Concachampions y 2 campeonatos.

Otro de los rumores que comenzó a tomar fuerza es el de su partida a la MLS con el Atlanta United. Aún está muy lejos dicha respuesta, pero en Tigres saben que cualquier cosa puede pasar, y más si Gignac desea seguir compitiendo en un nivel alto.