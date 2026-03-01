Osmar Olvera termina su participación en la Copa del Mundo de Clavados con un cuarto lugar

Terminó la participación de los mexicanos en la Copa del Mundo de Clavados y los últimos en salir a escena fueron Osmar Olvera y Juan Celaya; sin embargo, ninguno de los dos pudo meterse al podio para darle una medalla más a nuestro país.

Olvera tuvo una sumatoria de 476.15 puntos en sus seis intentos, resultado con el que se colocó en el cuarto lugar de la final del trampolín de 3 metros, mientras que Celaya logró 442.85 unidades para terminar en el octavo escalón de la competencia.

Después de que ambos se colgaron la medalla de plata en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, en la final individual desde la misma altura, Osmar Olvera se quedó a las puertas de llevarse una presea de bronce de regreso a México.

Osmar Olvera🇲🇽 termina en la cuarta posición con 476.15 puntos en la final del trampolín 3m de la Copa del Mundo de Clavados en Montreal.



Juan Celaya🇲🇽finalizó octavo con 442.85 puntos. pic.twitter.com/xaSyHIngDe — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 2, 2026

México culmina la Copa del Mundo de Clavados con cuatro medallas

México sigue reafirmando que atraviesa un buen momento en la disciplina de clavados, pues el año pasado Osmar Olvera se convirtió en campeón del mundo al ganar la presea de oro en el trampolín de 3 metros y, en la primera parada del torneo, este año quedaron en el segundo lugar del medallero.

La Selección Mexicana de Clavados sumó cuatro preseas durante los cuatro días de actividad, tres de plata y una de bronce; la primera fue por parte del equipo mixto conformado por Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Randal Willars y Aranza Vázquez.

La segunda medalla de plata fue por parte de Osmar Olvera y Juan Celaya en clavados sincronizados, mientras que la tercera cayó gracias a Randal Willars y Kevin Berlín desde la plataforma de 10 metros. La presea de bronce fue de las gemelas Lía y Mia Cueva desde el trampolín de 3 metros en la prueba de sincronizados.

La dupla de Randal Willars y Kevin Berlín sube al podio en plataforma sincronizada 10m en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal.🥈



Asimismo, Lía Cueva y Mía Cueva confirman a México como potencia internacional al subir también al podio en trampolín sincronizado 3m.🥉 pic.twitter.com/QTZ9FVPjHY — CONADE (@conadeoficial) March 1, 2026

¿Dónde será la siguiente parada de la Copa del Mundo de Clavados?

Los clavadistas ya se preparan para viajar a la siguiente ciudad donde se llevará a cabo la segunda parada de la Copa del Mundo de Clavados; sin embargo, la World Aquatics sigue en pláticas con la Conade para llegar a un acuerdo sobre la competencia en México.

Todo estaba programado para que del 5 al 8 de marzo la ciudad de Guadalajara, Jalisco, albergara la Copa del Mundo de Clavados; sin embargo, los operativos de seguridad para la detención de “El Mencho” pusieron en alerta a la World Aquatics.

De momento, como lo comentó Rommel Pacheco, la Ciudad de México, Yucatán y Veracruz son las posibles sedes para albergar la Copa del Mundo de clavados.

DCO