Lía y Mia Cueva se cuelgan la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Clavados

Lía y Mia Cueva se colgaron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Clavados.

México suma otra medalla a su cuenta en la Copa del Mundo de Clavados que se está llevando en Montreal, Canadá. La presea de bronce llegó gracias a las gemelas Lía y Mia Cueva, que tuvieron un gran rendimiento arriba del trampolín de 3 metros para subirse al tercer escalón del podio.

Cabe recalcar que las dos clavadistas mexicanas fueron las más jóvenes de esta competencia; con 15 años viajaron hasta la ciudad de Montreal para traer de vuelta una medalla de bronce a México y seguir con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¡Bronce para México 🥉🇲🇽!



Mía y Lía Cueva 🇲🇽 se suben al podio en la Copa del Mundo 🌍 de Clavados 🌊 en el trampolín 3m sincronizados



Las gemelas maravilla 👧 siguen en plan grande pic.twitter.com/LPUAhf2Bxv — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 1, 2026

Así quedó el podio en la competencia de las mexicanas

Las mexicanas compitieron ante las mejores duplas del mundo en el trampolín de 3 metros, superando a las parejas estadounidense, canadiense e inglesa; las únicas que superaron a Lía y Mia Cueva fueron las chinas y las australianas.

TE RECOMENDAMOS: Clavados Randal Willars y Kevin Berlín ganan la medalla de plata desde la plataforma de 10 metros

China - Yiwen Chen y Jia Chen - 329.94 puntos - Oro

Australia - Alysha Koloi y Maddison Keeney - 303.42 - Plata

México - Lía Cueva y Mia Cueva - 303.42 puntos - Bronce

Con la medalla de las gemelas, México se encuentra en el segundo puesto del medallero general, sumando tres preseas de plata y una de bronce, solo por detrás de China, que tiene siete oros y dos platas.

Mía y Lía Cueva con su medalla de bronce🥉 pic.twitter.com/uUgg8u04DF — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) March 1, 2026

México tiene posibilidad de sumar más medallas en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana de Clavados se encuentra en el segundo puesto del medallero en la Copa del Mundo, solo por detrás de China, y antes de que termine la competencia, los clavadistas mexicanos pueden sumar un par de preseas más para mantener el segundo puesto.

Juan Celaya y Osmar Olvera participarán en la final del trampolín de 3 metros, en busca de dejar atrás a los chinos y quedarse con la medalla de oro, mientras que Suri Zoe Cueva verá acción en la pelea por preseas desde la plataforma de 10 metros, así que hay posibilidad de que México sume tres medallas más.

Después de la parada en Montreal, Canadá, los clavadistas podrían venir a México para seguir con su participación en la Copa del Mundo de Clavados, aunque todavía falta la confirmación oficial para saber si nuestro país tendrá la dicha de albergar el torneo.

DCO