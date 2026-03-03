Ale Bobadilla y Oliver Trejo brillan en la BYD México Racing Cup

El rugir de los motores marcó un espectacular fin de semana en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, escenario donde el equipo PRO RALLY y los pilotos Alex Bobadilla y Oliver Trejo se convirtieron en protagonistas absolutos tanto en los 500KM Consorcio Aristos del BYD México Racing Cup, como en el arranque de la Temporada 2026 de la FIA F4 NACAM Championship y el TCR México.

Los pilotos del auto #55 del equipo PRO RALLY, Julio Rejón, Rodrigo Rejón y Gerardo Rejón Jr., se llevaron la victoria en los 500KM Consorcio Aristos, competencia celebrada dentro del BYD México Racing Cup, tras completar 149 giros al Circuito Internacional Largo de 3,363 metros.

A bordo de su CUPRA TCR, los Rejón dominaron gran parte de la prueba, superando al auto #35 del equipo APYCSA Racing Team, integrado por Omar Chávez y Jorge Abed, quienes finalizaron en la segunda posición, mientras que el tercer sitio fue para el auto #82 del equipo Orea Ross Racing, con Ricardo Cordero y Andrés Orea.

Alex Bobadilla y Oliver Trejo ganaron la primera fecha de la BYD México Racing Cup. ı Foto: Cortesía

Hermano Rejón imponen condiciones en TCR México

En lo que respecta al TCR México, nuevamente el CUPRA TCR de los hermanos Rejón impuso condiciones para adjudicarse el primer lugar, seguidos en el segundo sitio por el AUDI TCR de APYCSA Racing Team de Abed y Chávez, y en tercero el CUPRA TCR de LUMA Motorsport, de Char Gracia y Luis Manuel Gracia junto al experimentado Raúl Garza.

El inicio de temporada del FIA F4 NACAM Championship estuvo cargado de adrenalina, con Oliver Trejo y Alex Bobadilla como grandes protagonistas del fin de semana. Las actividades iniciaron desde el sábado, donde Bobadilla capitalizó la pole position para adjudicarse la primera competencia del año.

Supo administrar recursos y defender su posición ante el ataque constante de Marco Alquicira (#7, Santinel RT), quien escaló desde la quinta posición para finalizar segundo, mientras que Mateo Girón (#26, Alessandros Racing) completó el podio.

Para el domingo, en una competencia estratégica marcada por una bandera amarilla en la vuelta 4, Oliver Trejo (#90, RAM Racing) logró llevarse la victoria. Supo aprovechar la neutralización para conservar la cima y resistir el embate final de Bobadilla, quien finalizó segundo a 1.086 segundos. Fernando Rivera (#16, RAM Racing) ocupó el tercer lugar.

En la tercera y última carrera del fin de semana, Bobadilla volvió a imponer su ritmo, manteniendo a raya a sus coequiperos Mariano Alatorre (#4) y Alan Zezatti (#33). Tras 17 giros, cruzó la meta con ventaja de 4.619 segundos sobre Alatorre y 5.303 sobre Zezatti, sellando así su segunda victoria del fin de semana y consolidándose como uno de los referentes del arranque de temporada.

El ambiente en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed fue de auténtica fiesta deportiva, donde la afición poblana llenó el recinto para disfrutar de competencias estratégicas, duelos intensos y actuaciones destacadas que marcaron el inicio de la temporada 2026 del ENDURANCE Challenge, TCR México y FIA F4 NACAM Championship, confirmando a Amozoc como uno de los epicentros del automovilismo nacional.

EVG