Inicia un viaje muy, muy largo: director de Cadillac

El monoplaza del mexicano el fin de semana durante el Gran Premio de Australia.

Después de un sólido debut en Australia, el director de la escudería Cadillac, Graeme Lowdon, afirmó que el equipo se ganó el respeto de sus rivales y planea apoyarse en una “plataforma realmente sólida” para tener éxitos futuros.

La marca de General Motors tuvo una preparación breve para su presentación en la máxima categoría del automovilismo en el Albert Park de Melbourne, ya que solamente consiguió su acuerdo comercial con el deporte en noviembre del 2024. Aunque los preparativos ya estaban muy avanzados en su base en Silverstone Park, ubicada junto al famoso circuito del Reino Unido.

“Lograr que un auto llegue a la meta es, en cierto modo, una señal del inicio de un viaje muy, muy largo. Estoy más contento con el enfoque general del equipo. Lo que creo que hemos creado aquí son los cimientos de algo que podría ser realmente muy especial”, dijo el directivo.

No hubo ninguna sorpresa en cuanto a los tiempos del equipo estadounidense en la primera carrera del 2026. Sergio Pérez terminó 16, tras salir 18 en la parrilla; mientras que su compañero, Valtteri Bottas, no pudo finalizar después de partir 19. Pero el equipo puede sentirse orgulloso de haber logrado clasificar dos autos y ponerlos en la parrilla en la competición de automovilismo más dura del mundo.

“En términos de una primera carrera para un equipo nuevo, estoy muy satisfecho con la manera en que el equipo ha hecho todo. Habría sido estupendo llevar ambos autos a la meta, sin duda. Y todavía no he estado en todas las reuniones para ver cuál fue el detalle del problema que tuvimos con el auto de Valtteri, pero ciertamente parecía que no era algo sobre lo que tuviéramos control directo”, le comentó Lowdon a The Associated Press.

Cadillac, sin embargo, no sacará demasiadas conclusiones por haber terminado por delante de Aston Martin, que tuvo un inicio de temporada de pesadilla con poca competitividad y poca estabilidad en la unidad de potencia de Honda que le costó kilometraje; lo que garantiza que el equipo esté destinado a permanecer en la parte trasera en el futuro previsible.

“Creo que lo que sí hace es dar contexto de lo difícil que es la Fórmula 1. La F1 es un deporte de equipo. Y siempre lo he dicho: creo que es el máximo deporte de equipo del mundo, pero también es el deporte de equipo más difícil del mundo porque, en esencia, todos intentan hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo bajo el mismo conjunto de reglas, y por eso la competencia es feroz”, manifestó Lowdon.

George Russell, de Mercedes, ganó un emocionante Gran Premio de Australia que marcó el comienzo de la temporada de la Fórmula 1, seguido de cerca por su compañero de equipo, Kimi Antonelli, para que la escudería hiciera el 1-2 por 61 ocasiones en la historia.

En la F1 no se registraba el 1-2 por parte de algún equipo desde el Gran Premio de Las Vegas desde 2024. Fue posible gracias a una doble parada en fosos, que eclipsó un comienzo rápido de Ferrari.

“Sabíamos que iba a ser desafiante. Llegué a la parrilla, vi mi nivel de batería y no tenía nada en el tanque. Tuve un mal comienzo y libré unas batallas muy arpretadas con Charles Leclerc”, dijo Russell.

“Me encantó realmente cruzar la meta pero, sinceramente, gracias a todo el equipo, porque se ha requerido de mucho tiempo para tener este bólido. Y sí, voy a comenzar de una mejor manera”.

El británico George Russell, que salía desde la pole position, arrancó lento, al igual que el italiano Antonelli, quien cayó al séptimo lugar.

El monegasco luchó luego por el primer puesto, en una sucesión de rebases con Russell, antes del despliegue del auto de seguridad virtual en la duodécima vuelta para cubrir el Red Bull detenido de Isack Hadjar, momento en el que ambos autos de Mercedes entraron a boxes.

Leclerc fue tercero para su primer podio con Ferrari desde el Gran Premio de México del año pasado. El piloto de 28 años se mostró frustrado por dejar que se escapara una posible victoria después de que Ferrari se equivocó al no seguir la rápida decisión de Mercedes de hacer una parada conveniente en boxes bajo el auto de seguridad virtual, mientras el resto del pelotón circulaba a un ritmo más lento.

Lewis Hamilton, compañero de equipo de Leclerc, fue cuarto. Antes, muchos aficionados locales en las gradas quedaron desconsolados por Oscar Piastri de McLaren, quien se accidentó cuando se dirigía a la parrilla de salida, en la cuarta curva, probablemente debido a un pico de energía en su unidad de potencia, lo que le dejó fuera de la carrera en su país antes de la largada.

Lawson vuelve a insultar a Checo Pérez

Checo Pérez pasó un año fuera de la Fórmula 1, pero parece que Liam Lawson nunca lo olvidó y en la primera oportunidad que tuvo para insultar al mexicano no la desaprovechó.

El pique entre Checo Pérez y Liam Lawson, cuando ambos peleaban la decimosexta posición de la parrilla, inició cuando el mexicano mandó fuera de la pista al neozelandés en una curva, aunque el movimiento fue totalmente legal, pues el Ministro de Defensa tomó primero la vuelta.

Sin embargo, el enojo de Liam Lawson fue notorio, pues el volante de Racing Bulls volvió a la carga contra el piloto de Cadillac y cuando tuvo la oportunidad se le emparejó, tocaron sus llantas y al final dijo en su radio: “Este tipo apesta”.

El originario de Jalisco al parecer solamente se rió por la situación y aseguró que es una competencia y que él no hizo nada fuera de lo legal.

Antes de que Checo Pérez saliera de la Fórmula 1, en la campaña del 2024 la rivalidad entre Liam Lawson y el mexicano comenzó a intensificarse notoriamente en la parrilla.

Durante esa campaña, tuvieron toques en pista, declaraciones agresivas, pero el gesto obsceno de Liam Lawson desde su monoplaza, en el GP de México, al piloto local fue lo que terminó de confirmar que ellos dos tenían problemas que no se habían querido revelar.

Lamentablemente para Checo Pérez, al final de la campaña Red Bull Racing decidió terminar su relación y en su asiento poner al volante neozelandés, lo que se interpretó por los aficionados como una victoria para Lawson. Poco le duró el gusto al volante europeo y solamente estuvo tres Grandes Premios en el asiento que dejó Pérez.

Tabla de volantes │ Podio GP Australia ı Foto: Especial