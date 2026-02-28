Lamine Yamal le arrebata un récord histórico a Giovani dos Santos con la playera del Barcelona

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y sus actuaciones con el Barcelona cada semana lo ratifican. El delantero español logró su primer triplete con la camiseta blaugrana este fin de semana en la cancha del Spotify Camp Nou ante el Villarreal.

Con este hat-trick, Yamal rompió una marca que le pertenecía al exfutbolista mexicano Giovani dos Santos, que desde hace años era el jugador más joven en conseguir un triplete con 19 años y 6 días, pero este récord pasó a manos de Lamine Yamal, que con 18 años y 230 días consiguió tres tantos en un solo encuentro.

El ariete blaugrana firmó sus primeros dos goles en la primera parte del encuentro ante el Submarino Amarillo, al minuto 28 y 37, respectivamente, mientras que el tercer y último cayó en el segundo tiempo al 69′ de tiempo corrido.

Lamine Yamal es de los mejores goleadores de LaLiga de España

Lamine Yamal logró tres goles en el partido ante el Villarreal y con eso se posiciona como uno de los mejores goleadores de la temporada en LaLiga de España, solo por detrás de Vedat Muriqi del Mallorca y Kylian Mbappé del Real Madrid.

El delantero español lleva 13 anotaciones en 26 jornadas con la camiseta de los blaugranas; por su parte, Muriqi presume 16 tantos a pesar de que su equipo está en zona de descenso y el ariete francés, Mbappé, tiene una amplia ventaja sobre sus dos perseguidores, pues suma 23 goles.

Además, Lamine Yamal es el futbolista número uno en la tabla general de asistencias; el dorsal ‘10′ del Barcelona ha dado nueve pases para gol en la campaña, así que ha colaborado en 22 tantos del equipo de Hansi Flick en la campaña.

Lamine Yamal y el Barcelona se preparan para el partido ante el Atlético

El Barcelona sufrió una terrible derrota a manos del Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en la cancha del Estadio Metropolitano, cayendo 4-0 y prácticamente eliminado del torneo local.

Sin embargo, los blaugranas tienen la oportunidad de darle la vuelta al tablero global ante los colchoneros este martes 3 de marzo, pues se juega la vuelta en la cancha del Spotify Camp Nou y la afición culé confía en la remontada.

Cabe recalcar que la última vez que se vio una remontada de este tipo fue en 2017 cuando el Barcelona recibió al PSG en la Champions League y, con un marcador de 6-1 en la cancha del Camp Nou, consiguieron avanzar a la siguiente fase y la afición sueña con un escenario de este tipo.

