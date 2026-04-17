¿Se va? Estrella de la F1 habla del futuro de Max Verstappen en la competencia

George Russell no quiere que la Fórmula 1 “pierda” a Max Verstappen, mientras el cuatro veces campeón desahoga su descontento con los nuevos autos y modificaciones que ha sufrido la categoría.

Verstappen ha sido el crítico más vocal de la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica y de los compromisos que eso obliga a hacer a los pilotos en la pista. Incluso ha sugerido que podría ser su última temporada en la F1.

Time for a break. Arigato 🇯🇵 pic.twitter.com/Vv3vmQv7o2 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 29, 2026

Russell es un viejo rival de Verstappen y tiene su mejor oportunidad hasta ahora de pelear por el título gracias al sólido inicio de temporada de Mercedes. Está a nueve puntos de su compañero de equipo Kimi Antonelli, de cara al Gran Premio de Miami dentro de dos semanas.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Puebla de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX

“La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto. No querrías perder a Max porque creo que a todos nos gusta competir contra Max”, manifestó Russell el viernes, y sugirió que parte de las críticas de Verstappen podrían deberse a que él y Red Bull no están entre los aspirantes al título.

Not our weekend… Big congrats to Kimi 👏👏 pic.twitter.com/qjecsDVFik — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 15, 2026

“Las quejas que tiene actualmente son distintas a las quejas de Mercedes, Ferrari y McLaren porque nosotros estamos en la parte delantera de la parrilla”.

Russell señaló que el interés de Verstappen por incursionar en otros eventos, como las carreras de resistencia con autos deportivos, podría estar relacionado con que “en realidad no le queda mucho más por lograr” en la F1.

“Mi objetivo ahora es convertirme en campeón mundial de Fórmula 1. Si yo tuviera cuatro (títulos) en mi haber, probablemente estaría haciendo lo mismo”, comentó Russell. “Él está en una etapa muy distinta de su carrera y creo que lo entenderías si se quedara y lo entenderías si se fuera”.

Bit of a rough weekend, but gave it my best. Still proud of where we are as a team @redbullracing, we keep pushing 💪 pic.twitter.com/Yc5LqbE34c — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 8, 2026

George Russell habla sobre los cambios en la F1

George Russell indicó que los posibles cambios de reglamento han sido un foco para él durante el inesperado receso a mitad de temporada, provocado cuando se cancelaron las carreras de Bahréin y Arabia Saudita.

Russell quiere recuperar una sensación de ir “a fondo” en la clasificación, con menos necesidad de levantar el pie del acelerador y generar energía eléctrica, y sostiene que eso se ve favorecido por una mejor relación entre los pilotos y la FIA.

“La FIA ha estado en mucha comunicación con un puñado de pilotos, y eso ha sido colectivo. Y al menos desde el punto de vista técnico de la FIA, probablemente es la relación más cercana que hemos tenido con ellos en numerosos años, así que es muy positivo verlo”, expresó.

aar