George Russell explota con Checo Pérez y lo insulta con todo en el GP de Japón de F1: “este idiota”

El ambiente en la Fórmula 1 volvió a calentarse, ahora en el Gran Premio de Japón, en donde el británico George Russell no ocultó su frustración con el mexicano Checo Pérez, quien tuvo un contacto con Alexander Albon, lo que generó que el volante de Mercedes llamara “idiota” al tricolor.

El GP de Japón de F1 no empezó de la mejor manera para Checo Pérez, quien chocó con Albon en la primera práctica, lo que le hizo tardar en salir a la PL2. George Russell comentó el incidente con su equipo por radio “¿Qué está haciendo este idiota?”, dijo Russell y cuando Mercedes le informa que se trataba de Checo agregó: “Sí, tenía que ser Pérez, obviamente”.

There’s no way his race engineer isn’t so sick of him💀 pic.twitter.com/pScAHYBaEx — Ell (エル) (@cantverstopim) March 27, 2026

Checo Pérez terminó 20 de 22 en la segunda sesión de las prácticas libre. El compañero del mexicano en Cadillac, Valtteri Bottas, culminó en el puesto 18. La nueva escudería, como se esperaba, pelea para no terminar en los últimos lugares.

La acción en el Gran Premio de Japón sigue con las terceras prácticas libres, que se disputan el viernes 27 de marzo a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Panorama del GP de Japón de F1

How good do the 2026 cars look from this angle?! 😍#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/pEdhJiNo29 — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

El Gran Premio de Japón es la tercera carrera de la nueva temporada de Fórmula 1, pero será la última durante cinco semanas, después de que se cancelaran las pruebas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra de Estados Unidos en Irán.

La próxima carrera de F1 no será hasta el 3 de mayo en Miami. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora de las carreras en Australia y China, con el GP de Japón programado para el domingo.

Mercedes y Ferrari se han adaptado mejor al cambio más radical de la Fórmula 1 en motor y chasis en más de una década. George Russell y Kimi Antonelli han ganado cada una de las dos primeras carreras, y los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc se han alternado al terminar tercero y cuarto.

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍



We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Mercedes y Ferrari son los favoritos en el circuito de Suzuka, con forma de ocho, ubicado en el centro de Japón y uno de los escenarios más emblemáticos de la F1.

Suzuka es un circuito muy distinto al de Australia, un trazado urbano en Melbourne, y al de Shanghái, que se parece a muchos de los recintos más nuevos de la Fórmula 1. Suzuka es de la vieja escuela: estrecho, revirado y con solo una recta importante para adelantar.

Hamilton ha ganado cinco veces el GP de Japón, cuatro de ellas en Suzuka, mientras vuelve a acercarse a la parte alta de la clasificación tras dos carreras.

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