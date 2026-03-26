Franco Colapinto demuestra todo su amor por Checo Pérez y asegura que es el mejor piloto de F1 (VIDEO)

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 este año y la noticia de su vuelta a la máxima categoría del automovilismo le cayó muy bien al argentino Franco Colapinto, quien en una entrevista con Juan Fossaroli aseguró que el piloto mexicano es el mejor del Gran Circo

“Checo es de Boca. ¿Cómo no voy a ser amigo de Checo? Checo para mí es el mejor de la Fórmula 1; ya te dije muchas veces, no le voy a seguir tirando flores, pero de muy chiquito era su fan y correr contra él, correr contra Lewis (Hamilton), correr contra esos pilotos, Fernando es para mí un placer enorme. O sea, la verdad que lo disfruto mucho y aprendo mucho de ellos”, comentó Colapinto.

Además, dejo en claro que “hoy en día que Checo haya vuelto a la Fórmula 1 a mí me hizo muy feliz porque lo extrañaba mucho; el año pasado lo extrañé un montón, porque es alguien con quien al final tengo más afinidad, me da un poco de risa y la paso bien, siento que es uno más como yo en la parrilla”.

Franco Colapinto supera a Checo Pérez en las primeras prácticas en Japón

Tras dos semanas de descanso en la Fórmula 1, los pilotos volvieron a la actividad en las pistas para iniciar el fin de semana del Gran Premio de Japón, en el que Franco Colapinto superó a Checo Pérez en las primeras prácticas de la competencia.

El volante mexicano culminó en la decimonovena posición de la parrilla tras marcar un tiempo de 1:33.555, quedando por encima de Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Jak Crawford, mientras que Franco Colapinto culminó en el peldaño número 15 de las primeras prácticas, marcando un mejor tiempo que su ídolo Checo Pérez.

A pesar de no tener el monoplaza más potente de la competencia, Colapinto ha demostrado que tiene las habilidades y cualidades para ser piloto de la Fórmula 1, pues en la carrera pasada en China, el argentino estuvo en los primeros dos lugares en un par de vueltas al circuito.

🗣️ Franco Colapinto: “Estoy solterísimo, ustedes los periodistas se inventan muchas boludeces porque les gusta vender. A mí el chisme me gusta pero cuando es mío no me gusta tanto”



“No te sería nunca infiel Juan a vos, ni a vos ni a Punch” JAKSJAKAJA

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¿A qué hora se corre el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1?

Se viene la tercera fecha de la Fórmula 1, antes de que la temporada entre en un pequeño parón después de la cancelación del Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita por los conflictos armados que hay en Medio Oriente.

El Circuito de Suzuka es el encargado de albergar la tercera para del serial este fin de semana, en el que Mercedes buscará seguir con su dominio y adjudicar su tercera victoria del año, pues George Russell lleva una y Andrea Kimi Antonelli otra.

Tras las primeras prácticas, parece que todo seguirá igual en la máxima categoría del automovilismo, pues George Russell fue el que lideró esta etapa del Gran Premio de Japón de cara a su segunda victoria de la campaña.

DCO