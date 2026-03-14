Rafa Márquez se toma una foto con el enemigo número 1 de Lionel Messi y lo apoya con todo

El exjugador y ahora auxiliar de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, volvió a generar conversación en redes sociales, pues compartió una fotografía junto a Joan Laporta, uno de los principales candidatos a ganar las elecciones presidenciales del Futbol Club Barcelona.

“Mañana día importante y solo hay una opción”, dice el mensaje de Rafa Márquez en la foto en donde sale junto a Laporta. La postal es un claro gesto de respaldo del exjugador azulgrana hacia el dirigente español, quien es presidente en funciones y busca mantenerse en el cargo del conjunto español.

Rafa Márquez comparte una foto con Joan Laporta antes de las elecciones del Barcelona ı Foto: Especial

El Barcelona es uno de los pocos clubes del mundo que pertenece sus socios. Son a 114.000 socios que pagan cuota. El Barca no es propiedad de un multimillonario ni a algunos estados de Oriente Medio ricos en recursos energéticos como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Todos esos socios del equipo están llamados a votar el domingo en Barcelona y en otras tres ciudades del noreste de España, así como en la vecina Andorra, para elegir al próximo presidente del club y a su junta directiva.

Muchos votantes creen que su elección de presidente, que actúa como director ejecutivo del club, resultará crucial para el futuro del inusual modelo de propiedad del Barca, amenazado por la mayor carga de deuda de cualquier club de futbol del mundo: unos 2 mil 300 millones de dólares.

Laporta, presidente con deuda millonaria en el Barcelona

La elección dependerá de la opinión de los votantes sobre cómo Laporta dirigió el club durante los últimos cinco años bajo una considerable presión financiera.

Laporta, que presidió con éxito el Barca entre 2003 y 2010 durante los años de gloria del técnico Pep Guardiola y un joven Lionel Messi, regresó al cargo en 2021 y heredó unos 1.500 millones de dólares de deuda debido al gasto desmedido de su predecesor y al impacto de la pandemia de COVID-19 en los ingresos.

Laporta, de 63 años, ha dicho repetidamente que el club estaba arruinado cuando volvió y que es un “milagro” que siga en manos de sus socios, en lugar de haber sido vendido a inversores externos, una medida que los socios consideran anatema.

Rafael Márquez junto a Joan Laporta, presidente del Barcelona. ı Foto: Especial

Pero muchos socios critican la decisión de Laporta de vender algunos activos del club, en operaciones que él bautizó como “palancas financieras”, incluida la venta del 25% de sus derechos televisivos de la liga española durante los próximos 25 años, para generar efectivo rápido destinado a necesidades inmediatas y al fichaje de nuevos jugadores.

El impulso de Laporta para financiar una largamente postergada remodelación del Camp Nou, el estadio de futbol más grande de Europa, no ha hecho más que inflar aún más el monto de la deuda.

“Estas elecciones son muy importantes porque el Barça está muy endeudado”, manifestó el socio Josep Maria Carbonell en otro acto de campaña. “Así que necesitamos savia nueva para ayudar a poner en orden las finanzas del club, porque si está saneado económicamente, lo demás vendrá después”.

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