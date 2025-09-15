Canelo Álvarez reaparece y deja un mensaje contundente tras perder con Terence Crawford

Luego de perder todos sus campeonatos de las 168 libras a manos del estadounidense Terence Crawford, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez reapareció y dejó un mensaje en sus redes sociales, reflexionando un poco sobre lo que pasó en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, escribió en sus redes el boxeador tapatío, quien sumó su tercera derrota en su carrera profesional a manos de Crawford.

Crawford es el tercer peleador que logra vencer a Saúl Álvarez, quien quería darle una victoria a su público en el marco de lo festejos por la Independencia de México, sin embargo, se quedó cortó.

Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años.



Yo ya gané porque tengo a… pic.twitter.com/3tlxZ1wIr8 — Canelo Alvarez (@Canelo) September 14, 2025

Canelo agradece a su equipo y familia

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, sigue el mensaje del Canelo, quien se tomó el tiempo para agradecerle a su equipo, encabezado por su entrenador Eddy Reynoso, quien ha estado a su lado desde que empezó a boxear.

Para terminar su mensaje, el Canelo Álvarez le dedicó palabras a su familia, que lo acompaña en cada pelea, así como los aficionados que lo apoyan a pesar de los caídas, que no son muchas en su carrera profesional.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabrones!“, termina el mensaje que publicó Saúl Canelo Álvarez publicó en su cuenta de X.

Floyd Mayweather apuesta en contra del Canelo Álvarez y gana

La pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Crawford movió millones de dólares en apuestas y la leyenda del boxeo Floyd Mayweather fue una de las personas que se jugó dinero, pero le salió bien, ya que apostó en contra del mexicano y se llevó una gran cantidad de dinero.

El Money Mayweather reveló que apostó 50 mil dólares en que Crawford vencía al Canelo y terminó ganando 124 mil dólares, lo que representa una ganancia de 74 mil dólares. El excampeón mundial obtuvo un beneficio de más del doble del dinero que inicialmente metió en la apuesta.

WHAT A START TO ROUND 9 BETWEEN CANELO AND TERENCE CRAWFORD.



WHAT A FIGHT. 🔥 #CaneloCrawford pic.twitter.com/vZtV6BbDC0 — Netflix Sports (@netflixsports) September 14, 2025

Mayweather, al igual que muchos expertos y boxeadores, apostó en favor de Terence Crawford para ganar el campeonato de peso mundial indiscutido de peso supermedio, que estaba en poder de Saúl Álvarez.

Al final, Bud Crawford fue mejor peleador que el Canelo en todas las formas posibles y se vio en las tarjetas, aunque estas fueron 116-112 y un doble 115-113, dejando a algunos aficionados no tan satisfechos, porque fácilmente pudo ser 117-111.

