Crawford tiene un gesto de leyenda con Canelo y le hace un gran regalo delante de su familia (VIDEO)

Crawford tiene un gran gesto con Canelo tras su pelea y le regresa sus cinturones

Terence Crawford tuvo un gran gesto con el Canelo Álvarez, pues mientras el mexicano atendía a los medios de comunicación, el estadounidense aprovechó para regresarle sus cinturones de campeón de peso supermedio, un gran detalle que quedó grabado.

Saúl Álvarez estaba respondiendo preguntas, cuando Crawford, quien lo venció por decisión unánime, apareció con las fajas del CMB, OMB, AMB y FIB en sus manos, para regresárselas al mexicano, quien había llegado a la pelea en calidad de campeón mundial de los supermedios.

Esta práctica es muy común en el boxeo. Cuando un peleador gana un título del mundo, le dan el cinturón para celebrar, pero cuando terminan los festejos el nuevo campeón le regresa al antiguo rey sus fajas, en un símbolo de respeto.

Terence Crawford gave Canelo his belts back 🤝 #CaneloCrawford pic.twitter.com/XYAvfyDj1F — Championship Rounds (@ChampRDS) September 14, 2025

Los nuevos reyes, en este Crawford, reciben poco tiempo después sus propios cinturones de campeón de la organización que ganaron, en este caso serían los cuatro de las 168 libras.

Cuando Bud Crawford le regreso al Canelo sus cinturones, tuvieron un intercambio de palabras amistoso e incluso el boxeador estadounidense saludó de manera cordial a la esposa e hija del mexicano.

Terence Crawford, tercer peleador que vence al Canelo

Terence Crawford, nacido en Omaha, Nebraska, es el tercer peleador que logra vencer a Saúl Canelo Álvarez, quien cayó en el pasado con Floyd Mayweather y don Dmitry Bivol.

Canelo couldn’t believe Terence Crawford hit him with that shot 😭 pic.twitter.com/EWnx9Ud2w7 — Happy Punch (@HappyPunch) September 14, 2025

La primera derrota del Canelo como profesional fue casi en la misma fecha y en el mismo lugar, pero hace 12 años, pues el 14 de septiembre de 2013 cayó ante Floyd Mayweather en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Ante el Money llegó la primera gran lección de Saúl Álvarez, quien fue boxeado por 12 round y cayó por decisión unánime ante uno de los mejores, no solo de su época, sino de la historia.

La segunda caída del nacido en Guadalajara, Jalisco, fue el 7 de mayo de 2022, cuando no pudo vencer al ruso Dmitry Bivol en una pelea por el título mundial de peso semicompleto de la AMB. La diferencia de peso y de calidad técnica fue clave para que Bivol ganara la contienda.

aar