Miguel Granados gana en Chile y es virtual campeón mundial de la WRC2 Masters Cup

El mexicano Miguel Granados y su navegante Marc Martí tras su victoria en Chile.

El piloto mexicano Miguel Granados, acompañado de su navegante español Marc Martí, consiguió el triunfo en el WRC Rally de Chile, con lo que virtualmente es campeón mundial de la WRC2 Masters Cup.

Se trató de la tercera victoria consecutiva para el volante tricolor del equipo Vp Garage, justo cuando restan por disputarse tres competencias en el calendario.

Miguel Granados y Marc Martí celebran su victoria en Chile. ı Foto: Carlos Herrera

Pese a su triunfo, Miguel Granados debe esperar para proclamarse campeón mundial de la WRC2, pues depende del desempeño y los puntos que acumulen sus rivales más cercanos en las fechas que faltan en la temporada.

Así fue la victoria de Miguel Granados en Chile

Miguel Granados completó 16 exigentes etapas cronometradas en los desafiantes caminos de Chile, donde registró un tiempo acumulado de 03:28:34.9, resultado que le permitió consolidar su liderato absoluto en el campeonato.

El triunfo en el WRC Rally de Chile le permite al mexicano reafirmar una campaña de ensueño, pues la misma ha estado marcada por su talento, constancia y determinación.

“Lo logramos, hicimos un gran trabajo en Chile, sin cometer equivocaciones. Mantuvimos todo el tiempo la ventaja dentro del rally: primer lugar en Chile, primer lugar en Grecia, primer lugar en Cerdeña”, declaró Miguel Granados tras su victoria en el WRC Rally de Chile.

El auto de Miguel Granados en Chile. ı Foto: Carlos Herrera

¿Cuándo es la próxima competencia de Miguel Granados?

El mexicano Miguel Granados volverá a la actividad dentro de un mes, cuando se reanude la acción en el calendario del Mundial de Rally 2025.

El próximo 16 de octubre se pone en marcha el Rally de Europa Central, mismo que concluirá tres días después en Alemania. Posteriormente se desarrollarán los Rallys de Japón y Arabia Saudita, donde concluirá la temporada el próximo 30 de noviembre.

“Sumamos los puntos que teníamos que sumar para ser virtuales campeones del mundo, lo voy a decir así, ya que habrá que esperar un poco, pero lo importante es que ya estamos ahí. Ahora solo nos resta seguir trabajando y cerrar con un triunfo más en Arabia”, concluyó al respecto Miguel Granados.

El calendario del Mundial de Rally 2025 tuvo 14 fechas programadas y se puso en marcha a finales de enero con el Rally de Montecarlo.

EVG