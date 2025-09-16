Tuca Ferretti pierde el control en un bar y su reacción se hace viral al gritarle a la mesera (VIDEO)

Ricardo 'Tuca' Ferretti se hizo viral tras gritarle a una mesera en un bar de la CDMX.

El veterano Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, actual analista de ESPN, se hizo viral en las redes sociales luego de la violenta reacción que tuvo con una mesera en un bar de la CDMX, un momento que quedó grabado en video.

“¡Está caliente!“, le gritó el director técnico brasileño a la mesera que le llevó una cerveza, lo cual llamó la atención de varios de los presentes en el lugar, pues al reconocerlo sacaron sus celulares para grabar la reacción del ‘Tuca’.

El ‘Tuca’ Ferretti se levantó de su lugar y reaccionó con molestia por no recibir la cerveza fría, lo que lo llevó a tener una reacción fiel a su estilo y personalidad, en un momento muy breve, pero que las cámaras de algunas personas captaron para la posteridad, pues las mismas también se percataron de que el timonel iba acompañado.

¿Quién era el acompañante del ‘Tuca’ Ferretti?

Ricardo Ferretti se encontraba acompañado de un hombre en el bar de la CDMX al que acudió, lo cual generó las interrogantes e inquietud de los aficionados por conocer la identidad del otro sujeto.

Las especulaciones surgieron de inmediato, pues algunos usuarios piensan que el ‘Tuca’ estaba acompañado de un dirigente de la Liga MX, pero otros apuntan a que podría haber sido un representante de la Selección Mexicana pensando en el Mundial del 2026, e inclusive hay quienes piensan que pudo haber sido alguien de un club importante para convencerlo de volver a dirigir en el futbol mexicano.

Lo cierto es que se desconoce quién era el misterioso acompañante del ‘Tuca’ Ferretti en el bar en el que el veterano entrenador brasileño explotó por recibir una cerveza caliente.

¿Desde cuándo no dirige el Tuca Ferretti?

Han pasado dos años desde que el ‘Tuca’ Ferretti tuvo su experiencia más reciente como director técnico en la Liga MX.

El Cruz Azul fue el último club en el que el brasileño estuvo al frente antes de que comenzara su andar como analista en ESPN.

El ‘Tuca’ Ferretti estuvo en el banquillo de La Máquina de febrero a agosto del 2023, periodo en el que dirigió 17 compromisos con saldo de seis triunfos, dos empates y nueve derrotas.

EVG