Tuca Ferretti rechaza de cruel manera a aficionado que le muestra un jersey del América (VIDEO)

En un acto de congruencia con su animadversión hacia el América, el entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti rechazó firmar un jersey de las Águilas a un aficionado que se le acercó.

El hecho ocurrió en un estadio de Estados Unidos previo a un partido de México en la Copa Oro, donde varias personas que acudieron a apoyar al Tricolor aprovecharon el momento para pedirle fotos y autógrafos al actual analista de ESPN.

“Del América no. Me tomo la foto, pero del América no firmo”, dijo de manera contundente el ‘Tuca’ Ferretti tras negarle su autógrafo al seguidor del equipo azulcrema.

La negativa del exdirector técnico de Tigres generó risas entre los aficionados que presenciaron el hecho y también en las redes sociales, donde el video del momento se hizo viral.

El hecho fue aplaudido por algunos usuarios, pero los seguidores del América reprobaron la actitud del analista de ESPN y aseguraron que le tiene resentimiento al conjunto azulcrema.

El momento más glorioso del ‘Tuca’ Ferretti contra el América

Ricardo Ferretti tuvo su mejor momento como futbolista el 22 de junio de 1991, cuando fue el autor del gol con el que Pumas se impuso 1-0 al América en Ciudad Universitaria para proclamarse campeón de la Liga MX en la Temporada 1990-1991.

El llamado ‘Tucazo’ es uno de los momentos más recordados por los aficionados del conjunto auriazul, que aquella vez logró su tercer título en el futbol mexicano.

El ‘Tuca’ Ferretti también le ganó una final de Liga MX al América en su etapa como estratega de Tigres en el Apertura 2016, en una serie que se definió en tanda de penaltis tras un empate global de 2-2.

¿Cuál fue el último equipo al que dirigió el Tuca Ferretti?

Ricardo Ferretti se unió a las filas de ESPN como analista en los últimos meses del 2023, después de no haber sido fichado por ningún club para el Torneo Apertura de aquel año.

La experiencia más reciente del ‘Tuca’ en los banquillos ocurrió en la segunda mitad del Clausura 2023 con el Cruz Azul, al que dirigió también en la Leagues Cup de aquel año.

Al ‘Tuca’ Ferretti no le fue bien con La Máquina, pues en el timón celeste registró seis juegos ganados, dos empatados y nueve perdidos.

Desde entonces, el originario de Río de Janeiro no ha vuelto a recibir la oportunidad de estar al frente de algún otro club de la Liga MX.

