La impactante carta que Lionel Messi le dedicó a Lamine Yamal por un inimaginable motivo (VIDEO)

El consagrado futbolista argentino Lionel Messi le escribió una emotiva carta a Lamine Yamal, la joya del Barcelona, con motivo del lanzamiento de “F50 Made Me Do It Act 1″, la nueva campaña de Adidas que fusiona la nostalgia con el futuro.

Al principio del video, el actual jugador del Inter Miami es cuestionado acerca de su exitosa trayectoria en las canchas y una de las preguntas que se le hacen es “¿Niegas haber avergonzado repetidamente a defensas de todo el mundo durante los últimos 21 años?”.

“F50 me hizo hacerlo”, es la respuesta de Lionel Messi ante ese y otros cuestionamientos, haciendo alusión a las botas F50 de la marca Adidas.

Posteriormente se observa al astro rosarino escribiéndole una carta a Lamine Yamal, a quien le aconseja “Échale la culpa a las botas”, con un claro mensaje en el que invita al juvenil extremo a seguir derrochando su talento con el Barcelona y con la selección española.

Lamine Yamal no es el único futbolista joven al que este promocional de Adidas va dirigido, pues promesas como el argentino Claudio Echeverri, el noruego Antonio Nusa y el estadounidense Cavan Sullivan también usan este calzado.

Lamine Yamal, el heredero de Lionel Messi

Los aficionados reaccionaron en las redes sociales a esta carta de Lionel Messi a Lamine Yamal, quien a sus 17 años de edad ya puede presumir de haber sido campeón de una Eurocopa con España.

Varios usuarios interpretaron esta misiva y video como un claro gesto de que el argentino ve al español como el heredero natural del 10 que el lució en su momento en el Barcelona.

Lamine Yamal ha rotó ya varios récords tanto con el Barcelona como con España, superando incluso lo que habían conseguido el propio Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo cuando tenían 17 años.

¿Lamine Yamal tendrá la 10 con el Barcelona?

Lamine Yamal luce el número 19 con el Barcelona, equipo con el que debutó como futbolista profesional el 29 de abril del 2023.

Diversos medios reportan que el equipo blaugrana le dará el 10 al extremo originario de Esplugas de Llobregat el próximo 13 de julio, cuando cumpla 18 años de edad.

El Barcelona quiere hacer una ocasión especial con motivo de la fecha, pues Lamine Yamal podría firmar un nuevo y extenso contrato con la entidad culé.

El joven futbolista ha ganado hasta el momento cuatro trofeos con el Barcelona, dos ligas, una Supercopa de España y una Copa del Rey.

EVG