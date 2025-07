Creadora de contenido para adultos revela atrevidos mensajes por parte de Lamine Yamal; “Vente a mi casa” (VIDEO)

Lamine Yamal sigue de vacaciones pero vuelve a estar envuelto en una polémica, esta vez con una creadora de contenido para adultos que reveló los mensajes que el joven futbolista de 17 años le mandó para encontrarse.

Se trata de Claudia Bavel, quien es actriz del cine para adultos, que estuvo en un programa de la televisión española y reveló los mensajes atrevidos que le mandó Lamine Yamal para poder verse, a pesar de que, el jugador del Barcelona es menor de edad.

Bavel reveló que Yamal le dijo "Ey, ¿qué haces? Vente a mi casa, tengo calefacción", a lo que ella contestó “¿A tu casa? Mmm... No sé, soy como 11 años mayor ¿no te parece raro", Lamine Yamal dijo que “¡No! Es perfecto. La edad es solo un número”, esto le causo gracia a Claudia Bavel y le preguntó “Jajajaja si me arrestan, ¿me vienes a sacar de la cárcel o qué?“, Lamine Yamal respondió ”Te doy mi palabra. No pasa nada", la influencer española le dijo “Lamine, es que eres menor todavía”, esto no le importó al futbolista y le pidió que dejará de “decir tonterías esperando a cumplir 18. No pienses en eso... Estoy y ya”.

Lamine Yamal le dice a Claudia Bavel, famosa en OnlyFans y 11 años mayor que él, que le invita a su casa y que le da consentimiento para follar siendo menor de edad.pic.twitter.com/Flbo9FIdOC — Jefe Hispano (@JefeHispano) June 20, 2025

Lamine Yamal portará el ‘10′ la próxima campaña

Después de una temporada utilizando el ’27′ y otra portando el dorsal número ‘19′, todo indica a que Lamine Yamal será el heredero del mítico ‘10′ del FC Barcelona, que el último que lo portó fue el delantero español Ansu Fati.

Aunque, será una tarea difícil para el futbolista de 17 años, ya que, el ‘10′ en el club blaugrana representa grandeza, porque jugadores como Ronaldinho y Diego Maradona lo usaron en su paso por el conjunto español, pero el más relevante e importante fue Lionel Messi.

Lamine Yamal tendrá un gran peso encima de él para la siguiente temporada, portar la camiseta del mejor jugador del Barcelona, aunque, el nuevo jersey de los blaugranas con el ‘10′ en la espalda y el nombre del delantero español, se está vendiendo como pan caliente.

Hay aficionados que no esperan al día trece y se ponen el “10” con Lamine Yamal.



A nivel de marketing esa camiseta será una absoluta locura. pic.twitter.com/iaeBsX3sVS — Filosofía Johan Cruyff (@ADN_Cruyff) July 2, 2025

Barcelona regresa al Camp Nou

Tras un par de temporadas jugando en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona anunció que el próximo 10 de agosto regresarán a jugar en el Estadio Spotify Camp Nou, que está terminando su remodelación.

Todo indica a que el club blaugrana disputará el trofeo Joan Gamper en su nueva casa, aunque, aún no se conoce al rival que enfrentarán en poco menos de dos meses.

Cabe recalcar que, el último equipo mexicano que disputó esa copa fueron los Pumas de la UNAM, que terminaron perdiendo por goleada, y el último invitado a este partido fue el Mónaco.

