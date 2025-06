Conoce a Lola Lolita, la hermosa conquista de Lamine Yamal que paraliza las redes

Lamine Yamal no se cansa de ser uno de los mejores jugadores del mundo y tampoco de ser todo un galán en las redes sociales. Después de volverse viral por darle me gusta a una publicación de Mia Khalifa, esta vez volvió al acecho y reaccionó a una foto de la influencer Lola Lolita.

La creadora de contenido española hizo una publicación en su cuenta de Instagram hace unos días, donde divulga una sesión de imágenes que hizo con el fotógrafo Andrés Gar Luján, las cuales cautivaron al joven futbolista de 17 años.

Además, Lola Lolita y Lamine Yamal se siguen mutuamente en Instagram y dentro de los 236 mil likes que tiene la publicación de la creadora de contenido, uno de ellos es el del delantero del FC Barcelona, quien sigue soltero después de terminar su relación con Alex Padilla.

El like de Lamine Yamal a Lola Lolita. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Quién es Lola Lolita?, la influencer que cautiva las miradas de Lamine Yamal

Lola Lolita es una creadora de contenido española que se hizo famosa durante la pandemia, cuando TikTok fue una de las redes sociales más usadas por los internautas y varias personas comenzaron a subir videos por el aburrimiento del encierro.

Lola Moreno es su verdadero nombre y después de volverse viral en España, comenzó a hacer una carrera como influencer y hoy es conocida a nivel global. A través de sus redes sociales comparte contenido de viajes, su estilo de vida y momento con familia y amigos.

‍Además, de compartir sus viajes, Lola Lolita muestra a sus seguidores las colaboraciones que tiene con marcas de ropa de lujo, desde conjuntos atrevidos hasta sus atuendos casuales para el día a día o para estar en su casa. También, comparte algunos tips para la decoración del hogar.

Lola Lolita está metida en una polémica por la que pierde seguidores

Lola Lolita comenzó a hacerse viral en redes sociales después de que participó en el video “21 días entre millonarios” del creador de contenido Nil Ojeda. Al terminó del que podría ser un reality, los internautas comenzaron a denominar a la española como “materialista” y “clasista”.

Para dar contexto, la influencer de 23 años y todas las personas que participaban en el video, asistieron a una tienda de lujo, donde le iban a comprar un bolso a ella y otro a una chica de dos mil euros, a lo que ella se negó y pidió que le dieran la bolsa de cuatro mil euros.

Días después, la creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales donde confiesa que fue un terrible error y que lleva mucho tiempo llorando por todo el hate que ha recibido.

“De todo se aprende. Es una cagada garrafal y me llevo una lección muy importante... No voy a seguir estando mal, no voy a darle ese gusto a la gente que me tiene tantas ganas porque llevo ya mucho tiempo llorando”,

