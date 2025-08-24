Aaron Ramsey está cerca de debutar con Pumas y el club anuncia la noticia de esta manera (FOTO)

Los Pumas están haciendo un gran mercado de fichajes y al momento suman seis incorporaciones para este Apertura 2025, pero una de las que más emocionó a los aficionados auriazules fue la de Aaron Ramsey, jugador galés que llegó procedente del Cardiff City, pero que aún no debuta en la Liga MX.

El oriundo de Caerphilly, Reino Unido, llegó a México con una lesión, así que el Club Universidad terminó de darle la rehabilitación que necesitaba para regresar al campo de juego. Primero se esperaba que jugara sus primeros minutos con los Pumas en la Leagues Cup, algo que no se pudo; en el regreso de la Liga MX tampoco, pero parece que en esta Jornada 6 por fin podremos ver a Ramsey en el campo.

Los Pumas subieron dos imágenes a su cuenta de X con lo que podríamos asegurar que Aaron Ramsey tendrá sus primeros minutos con el conjunto auriazul, ya que el club subió la respectiva foto del partido ante el Puebla, donde sale el mediocampista galés como protagonista.

¿Contra que equipo debutará Aaron Ramsey en la Liga MX?

La afición de los Pumas sigue en espera de ver a Aaron Ramsey en el campo de juego y que sea el cómplice de Adalberto Carrasquilla en el medio campo del Club Universidad, y eso está a punto de ocurrir.

El mediocampista galés podría ver sus primeros minutos con la camiseta de los auriazules en el compromiso ante el Puebla de este domingo 24 de agosto en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que inicia en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Si el partido está a modo y Efraín Juárez así lo decide, Aaron Ramsey podría debutar por fin con su nuevo equipo. Cabe recalcar que el futbolista europeo fue de los primeros fichajes en arribar a la institución capitalina; hasta se hizo presente en el partido ante el Deportivo Leganés de España, pero no tuvo actividad.

¿Aaron Ramsey podría jugar de titular ante el Puebla?

Todo indica que Aaron Ramsey terminó la rehabilitación de su lesión con éxito y está listo para debutar con los Pumas en el partido ante el Puebla de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero se ve difícil que lo haga como titular.

Efraín Juárez es el que tiene la última palabra en esa decisión, pero como el mediocampista galés viene de recuperarse de una lesión, si llega a jugar su primer partido con los auriazules ante la Franja, podríamos verlo los últimos 15 minutos del compromiso en el Olímpico Universitario.

Ramsey tendrá que seguir trabajando duro y demostrando su calidad que consiguió en el viejo continente para poder quedarse con el puesto titular del conjunto felino en este Apertura 2025.

