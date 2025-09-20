América empata en la agonía al Monterrey y arruina el debut de Anthony Martial con Rayados; Resumen y goles

América se repuso de una desventaja de dos goles ante Monterrey en el Estadio BBVA.

Ramón Juárez y el América arruinaron el debut de Anthony Martial con el Monterrey en la Liga MX, luego de que el defensa de las Águilas marcó el 2-2 definitivo en el minuto 89 del partido efectuado en el Estadio BBVA, en la Jornada 9 del Apertura 2025.

Fidel Ambriz aprovechó un rechace de Luis Ángel Malagón en el área, tras un remate de cabeza de Lucas Ocampos, para convertir con un potente disparo de derecha al minuto 17 y poner en ventaja a Rayados.

El español Sergio Canales hizo más grande la diferencia a favor de los de casa justo antes del descanso, cuando al 44′ definió de zurda con maestría a pase filtrado de Lucas Ocampos.

América pierde a Dagoberto Espinoza

Las alarmas se encendieron en el América al minuto 23, cuando el juego se detuvo por una fuerte lesión de Dagoberto Espinoza.

El lateral de las Águilas se lesionó de fea forma la rodilla izquierda, por lo que al 26′ abandonó la cancha con un fuerte rictus de dolor. Fue reemplazado por Kevin Álvarez.

Poco tiempo después, al minuto 34, el defensa uruguayo Sebastián Cáceres sufrió un fuerte codazo en la cara de parte del argentino Lucas Ocampos, a quien el árbitro Víctor Cáceres ni siquiera amonestó por considerar que hizo un movimiento natural.

América empata a Monterrey en los minutos finales

El América se lanzó al ataque en la segunda mitad del duelo en el BBVA en busca de recortar distancias ante un Monterrey tranquilo por la cómoda ventaja.

Sin tener muchos intentos, los azulcremas lograron el cometido al minuto 82, cuando Rodrigo Aguirre, exrayado, definió de zurda en el área tras ser asistido por el también uruguayo Brian Rodríguez.

El empate llegó al minuto 89 con un remate de cabeza de Ramón Juárez, quien le ganó en el salto a Sergio Ramos en un tiro de esquina para emparejar los cartones.

Tras el gol del zaguero americanista entró a la cancha el francés Anthony Martial para tener sus primeros minutos con el Monterrey.

Próximos compromisos de América y Monterrey

América y Monterrey volverán muy pronto a las canchas, pues a mitad de semana hay jornada doble en la Liga MX.

Las Águilas visitan el Estadio Alfonso Lastras el miércoles 24 de septiembre para medir fuerzas ante el Atlético de San Luis. Ese mismo día, Rayados enfrenta al campeón Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

