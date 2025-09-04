Dallas, el equipo más rico y con 30 años sin un título

Los Cowboys son los más adinerados del mundo

Los Vaqueros de Dallas y una triste historia por contar puede iniciar este jueves en el comienzo de la NFL cuando se enfrente a las Águilas de Filadelfia en el duelo inaugural de la Temporada 2025-2026, en la que buscará romper una mala racha de 30 años.

La franquicia de la Estrella Solitaria es la más rica de la NFL y del mundo, su valor ronda más de los 12 mil millones de dólares, pero su grandeza desde hace 30 años no se puede medir de la misma manera. No han podido ganar un Super Bowl pese a las grandes invesiones que han hecho a lo largo de las campañas y tampoco han podido sumar un mariscal de campo que comande al equipo a terminar con este momento incómodo para los aficionados.

Los Cowboys de Dallas no han terminado últimos en la división desde hace diez años. Después de que capitularon en su disputa contractual con el cazamariscales estrella Micah Parsons al cederlo en canje a Green Bay el jueves, bien podrían dirigirse a ese sótano.

Incluso con Dak Prescott sano nuevamente como mariscal de campo, los Cowboys representan una misión titánica para el entrenador de primer año Brian Schottenheimer sin Parsons, dos veces All-Pro, que apenas está entrando en su mejor momento a los 26 años.

Los Eagles de Filadelfia aspiran a otro campeonato del Super Bowl. Simplemente no quieren que se llame a esto una repetición, una palabra que de cualquier modo se mencionará mucho en la División Este de la Conferencia Nacional.

92 mdd es la extensión de Dallas para DaRon Bland

Ningún equipo ha cosechado títulos divisionales consecutivos ahí desde que los propios Eagles hilaron su cuarto cetro en 2004.

Los Eagles han eliminado la palabra “repetir” de su vocabulario esta temporada mientras Jalen Hurts, el Jugador Más Valioso del Super Bowl; Saquon Barkley, el corredor de 2,000 yardas, y A.J. Brown, el receptor destacado del equipo, buscan otro “doblete” (campeonatos de división y SB).

Regresan con la mayoría de sus titulares clave a la defensiva y al ataque, muchos en su mejor momento y firmados con contratos a largo plazo.

